Voici 10 conseils si vous êtes néophyte dans l’univers de Donjons & Dragons et surtout dans le CRPG façon Larian Studio. Il s’agit d’astuces assez généralistes qui vous éviteront quelques erreurs courantes et permettront de mieux vous aiguiller. Les combats sont aussi une part majeure du jeu, c’est pourquoi nous avons un guide dédié à cette partie pour bien débuter dans Baldur’s Gate 3.

Faut-il connaître Donjons & Dragon ainsi que ses règles ?

Baldur’s Gate 3 se base sur la 5eme édition du jeu de rôle papier Donjons & Dragons. Si la licence ne vous évoque rien mis à part quelques épisodes de Stranger Things, vous n’avez pas pour autant à être intimidé par ce RPG. Pas besoin de maître du jeu ou d’une connaissance aigue du lore, Larian Studio a bien fait en sorte de le rendre accessible grâce à la magie du jeu vidéo.

Pour résumer simplement la situation, sachez que toutes vos actions déclencheront un jet de dés. Celui-ci sera parfois automatique (par exemple quand un piège est à proximité, un jet de dés se déclenche vis-à-vis de la perception de ce dernier) ou bien pourra se déclencher lors d’un dialogue selon vos prédispositions (Persuasion, Intimidation…). Lorsque vous passez votre souris sur ces choix de dialogue, une petite fenêtre vous indique vos bonus liés à vos traits avec des chiffres (+1, +2, +3…) qui s’ajouteront à votre score final.

Création de A à Z ou choix d’un personnage d’origine ?

En lançant une partie, Baldur’s Gate 3 vous propose de créer votre propre avatar avec un outil très complet, mais comme pour n’importe quel jeu de rôle papier, cela peut être un brin compliqué si vous n’êtes pas habitué.

Heureusement, le jeu vous permet de faire les choses assez simplement. Rien ne vous empêche de partir avec une création de A à Z selon vos envies (classe, race, origine…). N’ayez pas peur de l’optimisation ou bien de vous tromper, les autres membres de votre équipe seront là pour combler vos lacunes. En outre, la création de personnage ne vous embête pas trop avec la distribution des points de statistique (force, chance, intelligence) puisque le jeu vous proposera une répartition recommandée.

Si toutefois vous préférez incarnez l’un des protagonistes du jeu, c’est le choix de plus viable pour les plus frileux à cet univers afin de garder une structure plus classique dans le domaine des RPG. Gayle si vous voulez un mage, Ombrecoeur si vous voulez un clerc…

Utilisez les forces de vos compagnons

Les jets de dés et les forces de vos compagnons peuvent être utilisés à bon escient dans Baldur’s Gate 3. En observant leurs statistiques et leurs traits dans les menus, vous pouvez déterminer leurs points forts. Par exemple, vous pourrez prendre le compagnon ayant le plus de charisme avant de parler à un marchand afin de revendre vos objets plus chers.

Autre exemple, Astarion est le compagnon idéal pour crocheter les serrures ou désamorcer les pièges grâce à ses prédispositions. Bref, n’hésitez pas à parler aux PNJ en changeant de compagnon selon les situations.

Equilibrez votre groupe

Le conseil précédent amène logiquement à celui-ci. En effet, afin de profiter d’une plus grande marge de manœuvre dans le CPRG, on vous conseille de diversifier votre équipe.

Que ce soit pour les options de dialogue, les interactions avec l’environnement, mais aussi les combats. Inutile de posséder deux mages dans votre équipe si vous êtes débutant. Les compositions exotiques peuvent être assez amusantes, mais on vous conseille cette voie une fois que vous aurez maîtrisé le titre avec une partie complète.

Sauvegardez au maximum et chargez en cas de pépin

Vous apprendrez vite à ne pas faire confiance à la sauvegarde automatique dans Baldur’s Gate 3 puisque celle-ci se déclenche uniquement à des moments clés. Pourtant, vous en aurez besoin à chaque instant tant le jeu peut être cruel et la moindre erreur pouvant être fatale.

Il est souvent amusant d’assumer ses fautes lors d’un mauvais jet de dés, mais vous aurez tout de même besoin de charger une partie pour des erreurs bêtes. Un choix de dialogue qui vous amène à une confrontation non-souhaitée ou encore un piège qui va vous faire perdre une bonne partie de vos PV avant un combat important.

Cela est particulièrement utile avant les combats puisque certains ne seront clairement pas à votre niveau, mais le système vous permettra surtout de tester les capacités de vos héros et de vous faire la main sans pression.

Il n’y a pas de mauvais choix

Malgré le conseil précédent, il est bon de rappeler qu’il n’y a pas vraiment d’erreur dans Baldur’s Gate 3. Contrairement à bon nombre d’autres jeux, vos choix comptent vraiment et auront des répercussions immédiates, mais aussi à l’avenir. Vous n’êtes pas obligé de jouer les bons samaritains car chaque direction aura son lot d’avantages et d’inconvénients.

Vous pourrez ainsi recommencer plusieurs fois le jeu sans obtenir les mêmes résultats. Larian a d’ailleurs annoncé 17 000 variations concernant les différentes fins possibles.

Ramassez tout et revendez le superflu régulièrement

Dans Baldur’s Gate 3, vous allez dénicher un tas de choses en fouillant les caisses, les cadavres et autres meubles présents un peu partout. Bon nombre d’objets que vous allez récupérer ne vous sembleront pas très importants, mais ce n’est pas grave, ramassez tout ce que vous trouvez afin de régulièrement revendre toute cette camelote aux différents marchands sous peine d’être encombré par le poids de votre inventaire.

On vous conseille de faire attention aux tableaux, aux encens ou encore aux armes de base qui se revendent facilement pour des dizaines de pièces d’or.

Apprenez à gérer votre inventaire

Comme bon nombre de gros RPG, Baldur’s Gate 3 possède un inventaire assez fouillis et étant donné que vous allez ramasser énormément de babioles, celui-ci va vite devenir un joyeux bordel. Heureusement, Larian Studio a bien fait les choses grâce à des outils permettant de mieux gérer votre inventaire.

Tout d’abord, sachez que vous pouvez envoyer n’importe quel objet à votre camp depuis l’inventaire en faisant clic droit + « envoyer au camp ». Très utile lorsque vous êtes trop chargé. De plus, il est possible de passer les objets d’un personnage à un autre assez facilement. Soit en faisant clic droit + « nom du compagnon » vers lequel vous voulez envoyer les objets, soit en les faisant glisser directement dans le portrait du compagnon choisi avec votre souris. Sachez que vous pouvez aussi sélectionner plusieurs objets à la fois en maintenant la touche CTRL et tous les inventaires de votre équipe en appuyant sur TAB.

Parlez aux animaux

Comme pour Divinity Original Sin 2, le don de parole aux animaux est un atout de taille et surtout une partie très amusante du RPG. On vous conseille donc d’avoir au moins un compagnon ayant ce don dans votre équipe. Si ce n’est pas possible, il existe une potion qui vous l’accorde jusqu’à votre prochain long repos. Elle peut être trouvée via le loot ou bien être fabriquée via l’alchimie.

Visitez régulièrement le camp et prenez de longs repos

À force de gambader dans les moindres recoins de l’univers, on en oublie presque que l’on peut se reposer à notre camp à tout moment. Même si vos points de vie n’en ont pas besoin, il est recommandé de prendre un long repos assez régulièrement. Généralement, après un combat ou un évènement marquant, cela aboutit sur une cutscene importante.

De plus, n’hésitez pas à parler à vos compagnons à leurs tentes respectives (même s’il n’y a pas de point d’exclamation au-dessus de leur tête). Cela vous permettra d’en apprendre plus sur eux et de déclencher certaines séquences liées à la romance, mais pas que.

Avec ces petites astuces, vous êtes prêt pour lancer votre aventure dans Baldur’s Gate 3.