Une série Baldur’s Gate est en préparation chez HBO par le co-créateur de The Last of Us

Après The Last of Us, Craig Mazin s’attaque à Baldur’s Gate

L’adaptation sera dirigée par Craig Mazin, co-créateur et showrunner de la série The Last of Us, qui occupera également les rôles d’auteur, producteur exécutif et showrunner du projet.

La production se fait en partenariat avec Hasbro Entertainment, qui détient les droits audiovisuels liés à l’univers Dungeons & Dragons.

Outre Mazin, plusieurs noms seront associés à la production :

Jacqueline Lesko (productrice exécutive qui travaille régulièrement avec Mazin)

Cecil O’Connor (idem)

Gabriel Marano (Hasbro Entertainment) en tant que producteurs exécutifs. De plus, l’ancien responsable du storytelling chez Wizards of the Coast, Chris Perkins, sera consultant narratif pour garantir l’authenticité du matériau original.

Craig Mazin, se présente comme fervent fan de Baldur’s Gate 3 et a déclaré avoir investi près de 1000 heures dans le jeu, ce qui l’a profondément inspiré pour ce projet télé.

Larian Studios en retrait

Le plus étonnant à propos de cette série, c’est qu’elle ne sera pas une adaptation strictement fidèle de Baldur’s Gate 3 (ou même des jeux de Bioware), mais une suite prenant place juste après les événements du CRPG de Larian.

Elle explorera ainsi les conséquences des choix des joueurs et les répercussions des événements majeurs du jeu avec des personnages connus et de nouveaux protagonistes.

On peut toutefois émettre des doutes concernant cette adaptation. D’abord Larian Studios n’est pas directement impliqué dans la production. L’autre challenge sera de gérer les multiples choix et fins possibles que proposent le GOTY 2023.

On ressent évidemment un certain plaisir de revoir les personnages que l’on adore sur le petit écran, toutefois on ne peut s’empêcher d’avoir des inquiétudes, d’autant que les fans risquent d’être divisés en fonctions des choix narratifs figés que prendra la série.

Aucune date officielle n’a encore été communiquée pour la diffusion de la série. Le projet en est visiblement à ses premiers stades et on peut s’attendre à ce que la préproduction, le casting et le tournage prennent plusieurs mois avant d’avoir un premier teaser