L’annonce de Divinity a énormément boosté les ventes de Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3

L’appêtit pour les RPG Larian est toujours bien là

Baldur’s Gate 3 n’avait assurément besoin de personne pour continuer à être l’un des jeux les plus joués sur Steam, même en 2026, mais l’annonce de Divinity a redonné un coup de fouet aux ventes du jeu.

C’est Swen Vincke, PDG de Larian, qui l’affirme lui-même dans un tweet en réponse à un internaute qui s’étonnait de voir le jeu atteindre tout récemment un pic à plus de 110 000 connexion simultanées, ce qui est assez remarquable pour un jeu orienté solo (et coop) de la sorte. Vincke déclare qu’en réalité, c’est surtout Divinity: Original Sin 2 qui a profité de ce nouvel engouement :

« Les ventes de Baldur’s Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 ont été incroyables depuis l’annonce de Divinity. Divinity: Original Sin 2 nous a vraiment surpris en réalisant son meilleur mois depuis sa sortie en 2017. J’aurais aimé supprimer l’écureuil à temps. 🙂 »

Il faut dire que ce titre a aussi bénéficié d’une ressortie sur Switch 2, PS5 et Xbox Series, ce qui a participé à ce regain d’énergie. Et grâce aux soldes Steam, le jeu a pu réalisé de très beaux chiffres sur la plateforme de Valve, avec un pic de fréquentation qu’il n’avait plus connu post-sortie de Baldur’s Gate 3. Tout cela est de bon augure pour le prochain épisode de la saga.