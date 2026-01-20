L’annonce de Divinity a énormément boosté les ventes de Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3
Rédigé par Jordan
Derrière la polémique liée à l’utilisation de l’IA (puis son presque abandon), l’annonce de Divinity a rapporté gros à Larian. Car maintenant que le public sait qu’un nouveau RPG du studio est en route, son seul moyen de patienter et d’aller jouer aux précédents titres de Larian. C’est donc sans surprise que depuis un mois, Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3 se portent très bien.
L’appêtit pour les RPG Larian est toujours bien là
Baldur’s Gate 3 n’avait assurément besoin de personne pour continuer à être l’un des jeux les plus joués sur Steam, même en 2026, mais l’annonce de Divinity a redonné un coup de fouet aux ventes du jeu.
C’est Swen Vincke, PDG de Larian, qui l’affirme lui-même dans un tweet en réponse à un internaute qui s’étonnait de voir le jeu atteindre tout récemment un pic à plus de 110 000 connexion simultanées, ce qui est assez remarquable pour un jeu orienté solo (et coop) de la sorte. Vincke déclare qu’en réalité, c’est surtout Divinity: Original Sin 2 qui a profité de ce nouvel engouement :
« Les ventes de Baldur’s Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 ont été incroyables depuis l’annonce de Divinity. Divinity: Original Sin 2 nous a vraiment surpris en réalisant son meilleur mois depuis sa sortie en 2017. J’aurais aimé supprimer l’écureuil à temps. 🙂 »
Il faut dire que ce titre a aussi bénéficié d’une ressortie sur Switch 2, PS5 et Xbox Series, ce qui a participé à ce regain d’énergie. Et grâce aux soldes Steam, le jeu a pu réalisé de très beaux chiffres sur la plateforme de Valve, avec un pic de fréquentation qu’il n’avait plus connu post-sortie de Baldur’s Gate 3. Tout cela est de bon augure pour le prochain épisode de la saga.
