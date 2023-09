Baldur’s Gate 3 : Que vaut la version PS5 de l’un des meilleurs jeux de cette année 2023 ?

On ne vous représentera pas Baldur’s Gate 3, l’un des meilleurs RPG de ces dernières années que l’on a déjà analysé en long et en large à l’occasion de notre test sur PC, que l’on vous invite à aller lire. Mais que vaut sa version PS5 ? Réponse ici.

Conditions de test : Nous avons joué une dizaine d’heures à la version PS5 en reprenant une partie commencée sur PC, après avoir téléchargé le patch le plus récent pour le jeu.

Une version console irréprochable ?

Transposer un CRPG sur consoles est toujours un exercice périlleux, mais Larian Studio a déjà pu s’essayer à la pratique avec Divinity: Original Sin 2, et avec succès. Il n’y avait donc pas vraiment d’inquiétudes sur le fait que le studio puisses réitérer cet exploit avec Baldur’s Gate 3, un jeu dont le développement s’est étalé sur beaucoup d’année, après un accès anticipé particulièrement long et salvateur. Sur PC, le jeu ne rencontre pas énormément de soucis techniques en dehors de son Acte 3 nettement moins soigné que les deux autres, comme nous le soulignons dans notre test, ce qui avait de quoi nous rendre confiants quant à l’état de cette version PS5.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce portage n’a pas trahi nos attentes. Sur PS5, Baldur’s Gate 3 tourne comme un charme. Les options graphiques sont forcément limitées en comparaison de la version PC, puisqu’il vous sera seulement demandé de choisir entre le mode Performances en 1080p et 60 fps ou bien le mode Qualité en 30 fps et 1440p. Pas de 4K donc mais deux modes qui fonctionnent tous les deux très bien. Nous avons principalement joué en mode Performances et nous n’avons rencontré qu’une ou deux chutes de framerate véritablement visibles, à l’entrée d’un camp avec plusieurs PNJ.

Seule vraie ombre au tableau, déjà remarquable sur PC : la durée du temps de chargement lorsque vous lancez le jeu. Comptez bien 30 secondes pour arriver en face du menu de départ, puis 30 secondes supplémentaires pour lancer votre partie. Heureusement, une fois dans les bottes de votre personnage, ces écrans de chargement se font bien moins longs et se téléporter d’un bout de la map à un autre n’est pas vraiment un problème.

Si cette version PS5 ne rivalisera pas ce que le jeu est capable d’afficher sur les PC aux configurations les plus récentes (et les plus coûteuses), difficile d’être déçu face au résultat proposé. Les textures sont propres malgré quelques retards à l’affichage au début du jeu, les visages toujours bien modélisés et les animations (notamment de sorts) sont toutes aussi réussies que sur PC. Bien que l’on note quelques rares différences sur l’éclairage ou sur certains points très spécifiques comme les barbes, on est vraiment dans l’ordre du détail. Passer votre PC à votre PS5 en reprenant votre même partie se fera de la manière la plus fluide possible sans constater de vrais changements. Pensez d’ailleurs à bien activer le cross-play dans le menu et à lier votre compte Larian pour profiter de cette fonctionnalité des plus pratiques.

Aussi agréable à la manette qu’à la souris ?

Vient maintenant la question de la jouabilité à la manette et de l’interface proposée sur PS5. Dans le premier cas, nous avions déjà pu avoir une idée de ce que Larian proposait sur PC et la maniabilité était satisfaisante. Si une manette ne remplace pas le confort d’un clavier et d’une souris, l’interface manette est suffisamment bien travaillée pour que l’on finisse par s’en sortir. Autant être clair : si vous n’avez pas l’habitude des CRPG, le premier contact avec Baldur’s Gate 3 sur PS5 peut se révéler être difficile.

Contrairement à l’interface PC, l’interface manette demande d’ouvrir le menu des actions contextuelles via plusieurs roulettes. Il est possible de personnaliser ces dernières à l’envie pour s’y retrouver plus facilement et l’un des joysticks peut être utilisé comme souris afin de sélectionner facilement nos cibles lorsque le tour par tour est activé. C’est un peu plus laborieux lorsque l’on cherche à ramasser ou à sélectionner des objets dans les décors, même si le studio a eu l’intelligence d’installer un raccourci qui, en restant appuyé sur une touche, fait apparaitre tous les objets interactifs dans un rayon autour de notre personnage.

En parlant de raccourcis, notez que le pavé tactile permet d’afficher plus simplement la map en appuyant rapidement dessus, tandis qu’un appui long permet d’afficher votre journal de quêtes. Enfin, les gâchettes adaptatives de la DualSense sont très légèrement exploitées, mais vous n’appuierez que peu de fois sur ces dernières à cause du gameplay atypique du jeu. Autant dire qu’on est ici sur de l’accessoire plus qu’autre chose.

Cette version PS5 est également un peu plus idéale pour jouer en coopération locale, étant donné qu’il est plus confortable de jouer à deux devant une télé sur son canapé. Une fonctionnalité qui ne sera pas présente au lancement de la version Xbox Series S mais qui devrait arriver très vite après selon le studio. On en jugera sur pièce une fois cette version disponible.

En définitive, cette version PS5 apparaît sans défaut majeur malgré quelques petites imperfections qui viendront être gommées avec des patchs. Larian a fait tous les efforts possibles pour rendre cette version aussi agréable à utiliser que sur PC, et si le confort est un peu moindre à notre goût (surtout quand il faut naviguer dans l’inventaire), on reste en face d’un petit exploit. Adapter un jeu pensé avant tout pour le PC à la manette n’est pas chose aisée et Larian aurait difficilement pu faire mieux que ce qui nous est proposée aujourd’hui.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, et arrivera officiellement le 6 septembre prochain sur PS5, avant de s’offrir une version Xbox Series dans l’année. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.