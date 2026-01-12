Le portage Switch 2 de Baldur’s Gate 3 semble compromis, et Larian explique que ce n’est pas de sa faute
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Avec la sortie toute récente de Divinity: Original Sin 2 sur Switch 2, on est en droit en de penser que le portage de Baldur’s Gate 3 sur la console de Nintendo va suivre dans la foulée. Après tout, une telle version est un pari très peu risqué pour Larian, surtout avec une Switch 2 qui permettrait de jouer à la souris et qui réunirait le meilleur du PC et des consoles. Mais toujours aucune annonce à l’horizon, et a priori, il ne faut pas s’attendre à ce que le RPG arrive un jour sur cette machine. Du moins, pas sous les ordres de Larian.
Allez plutôt demander au propriétaire de la licence
S’il n’y a pas de version Switch 2 de Baldur’s Gate 3 aujourd’hui alors que celle-ci pourrait rapporter une somme monstre, ce n’est pas la faute de Larian. Le studio s’est exprimé à ce sujet lors de sa grande séance de questions-réponses sur Reddit au sujet de son prochain jeu Divinity. Lorsqu’il lui est demandé si Larian avait considéré cette option, le PDG Swen Vincke a répondu que cela n’était pas de son ressort :
« Nous aurions adoré, mais ce n’était pas à nous d’en décider. »
Le PDG ne s’épanche pas sur le sujet mais sa réponse laisse penser que c’est à Wizards of the Coast, propriétaire de la licence Donjons & Dragons, de décider d’un tel portage ou non. Et puisque l’histoire entre ce dernier et Larian s’est apparemment mal terminée, le studio refusant de travailler sur un Baldur’s Gate 4, on imagine que les deux entités ne sont pas encore prêtes à retravailler ensemble et qu’une version Switch 2 est maintenant compromise. Dommage, même s’il est toujours possible de jouer en mode portable au jeu via un Steam Deck ou autre.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 03/08/2023