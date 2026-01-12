Le portage Switch 2 de Baldur’s Gate 3 semble compromis, et Larian explique que ce n’est pas de sa faute

Allez plutôt demander au propriétaire de la licence

S’il n’y a pas de version Switch 2 de Baldur’s Gate 3 aujourd’hui alors que celle-ci pourrait rapporter une somme monstre, ce n’est pas la faute de Larian. Le studio s’est exprimé à ce sujet lors de sa grande séance de questions-réponses sur Reddit au sujet de son prochain jeu Divinity. Lorsqu’il lui est demandé si Larian avait considéré cette option, le PDG Swen Vincke a répondu que cela n’était pas de son ressort :

« Nous aurions adoré, mais ce n’était pas à nous d’en décider. »

Le PDG ne s’épanche pas sur le sujet mais sa réponse laisse penser que c’est à Wizards of the Coast, propriétaire de la licence Donjons & Dragons, de décider d’un tel portage ou non. Et puisque l’histoire entre ce dernier et Larian s’est apparemment mal terminée, le studio refusant de travailler sur un Baldur’s Gate 4, on imagine que les deux entités ne sont pas encore prêtes à retravailler ensemble et qu’une version Switch 2 est maintenant compromise. Dommage, même s’il est toujours possible de jouer en mode portable au jeu via un Steam Deck ou autre.