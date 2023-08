Baldur’s Gate 3 : Le deuxième patch majeur arrive prochainement avec des améliorations de performances pour l’Acte 3

Karlach va être chouchoutée

Ce second patch promet d’être aussi massif que le premier, voire plus encore. Il intègrera tout d’abord une nouvelle conclusion un peu plus élaborée pour l’histoire liée à la charismatique Karlach. Cette nouvelle mise à jour aura surtout pour but d’améliorer les performances globales du titre sur PC, et plus précisément lors de son Acte 3, qui offre les performances les moins stables. L’Acte 2 recevra aussi des améliorations, mais Larian nous promet que c’est surtout dans le troisième acte que l’on pourra vraiment sentir une différence. Bien entendu, ce patch aura aussi de résoudre quelques centaines de bugs au passage.

On nous prévient aussi que dans un futur correctif, la possibilité de se débarrasser des personnages de nos amis sera disponible, ce qui ravira celles et ceux qui ont activé la coop par mégarde et qui se retrouvent avec un personnage dont ils ne veulent pas.

Le studio est aussi revenu sur les récents dataminages du jeu, qui ont montré beaucoup d’éléments qui n’ont pas été ajoutés à la version finale. Larian explique que ce contenu n’était tout simplement pas à la hauteur et c’est pour cette raison qu’il a été retiré. Néanmoins, concernant les bouts d’épilogue en plus trouvés ici, le studio est enclin à écouter la communauté et va regarder comment implémenter une partie du contenu coupé.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, et arrivera le 6 septembre prochain sur PS5, avant de s’offrir une version Xbox Series dans l’année. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.