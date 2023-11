Baldur’s Gate 3 : L’édition physique pourrait être annoncée cette semaine, tout comme la date de la version Xbox

La fin d’année se rapproche à très grands pas et Larian nous fait toujours la promesse que la version Xbox Series du jeu arrivera bien en 2023. On ne demande qu’à croire le studio, mais les semaines passent et aucune date n’est encore à l’horizon. Ce qui pourrait changer dès cette semaine, puisque le studio indique de garder un œil sur ses réseaux sociaux durant les prochains jours si vous attendez le jeu sur Xbox.

Et aussi si vous patientez de pied ferme jusqu’à l’officialisation de la version physique de Baldur’s Gate 3, qui pourrait elle aussi être annoncée dans la semaine. Voici ce que Larian déclare après avoir listé toutes les nominations du jeu aux Game Awards :

Pour rappel, une édition physique du RPG existe bel et bien, mais pour le moment, elle est réservée au Japon.

