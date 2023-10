Baldur’s Gate 3 : La version physique du jeu sur PS5 sortira le 21 décembre, mais seulement au Japon

Bientôt pour l’Occident, on espère

On ne sait toujours pas si l’on aura droit un jour à une édition physique pour Baldur’s Gate 3, mais les Japonais auront bien ce plaisir. La version PS5 du titre sortira aussi en version boîte, et Gematsu nous apprend aujourd’hui que cette édition sera disponible au Japon dès le 21 décembre prochain. On ignore encore si cette version sur disque inclura d’autres traductions, que ce soit la version anglaise ou la version française, ce qui pourra freiner celles et ceux qui voulaient initialement se tourner vers le marché de l’import

On croise les doigts pour que l’annonce de cette nouvelle fasse un peu bouger les lignes en Occident, avec un éditeur qui pourrait se pencher sur la question. Enfin, c’est probablement déjà le cas étant donné l’immense popularité du jeu, mais encore faut-il qu’un accord soit trouvé avec Larian.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et PS5, et une version Xbox Series sortira plus tard dans l’année. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.