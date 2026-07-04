Halo: Campaign Evolved : Histoire, gameplay, ambitions techniques… Voici ce qu’il faut savoir sur le remake du FPS culte des années 2000

Attendu le 28 juillet prochain sur PC, Xbox Series et pour la première fois sur une console de Sony, la PlayStation 5, il aura pour objectif de nous faire découvrir, ou redécouvrir, les débuts épiques des aventures du célèbre Master Chief, par l’intermédiaire d’une version entièrement modernisée de la Campagne de Halo: Combat Evolved. Autrement dit, il s’agit d’un projet dépourvu de toute dimension multijoueur et qui a vocation à être plus ambitieux que le remaster Halo: Combat Evolved Anniversary commercialisé en 2011. Voici un récapitulatif de tout ce que nous savons dessus, le tout garantit sans spoilers majeurs et en sachant que cet article se base en partie sur notre preview de sa démo réalisée en juin dernier.

Il était une fois, en 2552, un super-soldat humain et une IA…

Étant donné qu’il s’agit d’un remake, Halo: Campaign Evolved nous plongera dans un périple qui sera logiquement similaire à celui d’origine. Par conséquent, il se déroulera en 2552, dans un futur lointain où l’humanité livre une guerre sans merci depuis environ 27 ans contre l’Alliance Covenante, une dangereuse espèce extraterrestre. Suite à la bataille ayant conduit à la chute de la planète Reach, bastion hors système solaire le plus important des forces militaires humaines de l’UNSC (United Nations Space Command), nous y suivrons le Pillar of Autumn, un vaisseau rescapé de la tragédie.

Alors qu’il tente d’échapper à l’ennemi à travers la galaxie, celui-ci finira par être rattrapé et abordé par les Covenants. Une situation critique qui contraindra son capitaine à réveiller le Master Chief, super-soldat et ultime espoir de l’humanité, de son sommeil cryogénique. Aussi nommé « Major » par ses alliés, ce fruit du programme SPARTAN-II se verra confier une mission de la plus haute importance : emmener en lieu sûr Cortana, une IA très évoluée ayant accès à des informations sensibles convoitées par les forces aliens. Malheureusement, les choses continueront d’empirer et la nacelle de survie de notre héros s’écrasera sur le Halo Alpha, une très grande et étrange structure en forme d’anneau. Désormais piégé dessus, lui et sa « compagne » de fortune devront collaborer dans le but de trouver un moyen de quitter l’installation, tout en essayant d’en percer les secrets et éliminer les adversaires qu’ils croiseront sur leur route.

Outre cette Campagne qui s’étalera sur une dizaine de missions, quelques nouveautés imaginées par les développeurs tenteront de venir étoffer le lore de cet épisode et la série. Par exemple, des terminaux intégrant des « Intels » seront à localiser dans certaines zones et nous aurons même droit à un arc préquel inédit intitulé « Opération METEORITE ». Constitué de trois niveaux scénarisés avec le soutien de Troy Denning, auteur américain connu pour plusieurs œuvres littéraires dérivées de Halo, il mettra en scène le Major et le sergent Johnson, personnage secondaire iconique de la franchise, dans des événements prenant place environ un an avant ceux du Halo Alpha. De plus, la dimension narrative bénéficiera de cinématiques entièrement refaites pour l’occasion, ainsi que d’une bande-son réarrangée et d’un sound-design retravaillé.

Quant à la VF, il y en aura bien une mais elle ne sera pas portée par les membres historiques de son casting. Qu’il s’agisse de David Krüger dans le rôle du Master Chief, ou de Laëtitia Lefebvre ou Hélène Vanura dans celui de Cortana, aucun n’a été rappelé en raison du litige opposant les professionnels du doublage à la politique menée par Microsoft concernant l’usage de l’IA générative. Précisons tout de même que, selon la firme de Redmond, leurs remplaçants et remplaçantes seraient tous et toutes bel et bien des êtres humains, et non des intelligences artificielles. Cependant, ces affirmations restent encore à prouver puisque l’identité de ces hypothétiques doubleurs et doubleuses demeure inconnue pour le moment.

Un gameplay qui s’annonce très plaisant manette en mains

Côté gameplay, Halo: Campaign Evolved devrait nous proposer une expérience à minima aussi plaisante et réussie que dans les années 2000 et 2010. C’est en tous cas le constat que nous avons fait après avoir joué quelques heures à sa démo début juin. Nous donnant uniquement accès aux missions « Le cartographe silencieux » et « Attaque de la salle de contrôle », soit les chapitres 4 et 5 de la Campagne, diriger le Master Chief dedans nous avait procuré d’excellentes sensations dans les déplacements et pendant les gunfights manette en mains.

Magnum, pistolet à plasma, fusil d’assaut, Needler, épée à énergie, lance-roquettes, grenades, bouclier, camouflage… que ce soit en usant de l’arsenal traditionnel ou moderne de l’UNSC ou des Covenants, c’était un vrai régal de combattre sur le champ de bataille. Un sentiment qui était omniprésent en vue FPS comme TPS et ne faisait que se renforcer chaque fois que nos ennemis nous gratifiaient de leurs comportements les plus iconiques face à nos actions. Sincèrement, quoi de mieux que d’observer un Grognard fuir à notre approche ou un soldat lâcher un « oh ! oh ! » de surprise et désespoir juste avant de le voir voler dans une explosion de plasma ? C’est également pour assister à ce genre de scènes que nous aimons jouer à Halo après tout, non ?

Cependant, attention à ne pas trop sous-estimer nos adversaires non plus. Le Major a beau être un super-soldat, il n’est pas invincible pour autant et nous aurons intérêt à toujours progresser en nous montrant un minimum vigilants pour ne pas nous faire surprendre. Heureusement, quatre niveaux de difficulté seront là pour adapter le challenge à un maximum de profils (Facile, Normale, Héroïque et Légendaire) et près d’une quarantaine de « Crânes » à récupérer dans les niveaux de la Campagne seront disponibles pour nous laisser personnaliser et/ou pimenter l’expérience. Par exemple, nous pourrons augmenter le rayon d’explosion des grenades, randomiser l’emplacement des armes et les factions ennemies rencontrées, nous octroyer des munitions infinies, etc. De plus, c’est en dénichant l’un d’eux que nous pourrons activer la vue TPS en jeu.

Mis à part les affrontements à pied, la démo était aussi l’opportunité de pouvoir profiter de la puissance de feu du Shade, la fameuse tourelle à plasma Covenante, et conduire différents véhicules bien connus des fans de la franchise, tels que le Warthog, le Scorpion, le Ghost et le Banshee. D’ailleurs, à propos du Warthog, au cas où nous ne serions pas pleinement convaincus de sa maniabilité basée sur les deux sticks analogiques et l’orientation de la caméra, une option pourra être activée à tout moment dans un menu, afin de nous laisser le contrôler en usant du joystick gauche, pour gérer la direction, et des gâchettes gauche et droite, pour accélérer ou freiner. Et si ces aides ne sont toujours pas suffisantes à nos yeux, un Crâne nous autorisera à rendre le tout-terrain indestructible.

Un remake sous Unreal Engine 5 qui nous vend (trop ?) de rêve

Sur le plan technique, Halo: Campaign Evolved est particulièrement attendu au tournant. En effet, qui dit remake, dit très souvent refonte de l’expérience originale sous un moteur de jeu nouveau et/ou bien plus récent. Un défi qui n’est jamais simple à relever, peu importe les ressources dont disposent les personnes en charge de cette partie de la production. Qui plus est, au lieu d’opter pour le Slipspace Engine d’Halo Infinite, les développeurs ont choisi d’utiliser l’Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Malgré ces contraintes et même s’il faut rester un minimum prudent tant que nous ne verrons pas sa version 1.0 à l’œuvre, nous devons reconnaître que cette refonte semble prendre la bonne direction pour nous mettre une petite claque visuelle dans quelques semaines. Détails des textures, gestion de la lumière et des ombres, modélisation du Master Chief, des PNJ, armes, véhicules, du ciel et des environnements, animations… arpenter les structures intérieures et extérieures est un régal pour les yeux dans les trailers et séquences de gameplay diffusé(e)s depuis fin 2025. Et bonne nouvelle, ça l’était aussi dans la démo.

Alors certes, impossible de faire abstraction de ce rendu global très « UE5 » visible comme dans tant d’autres titres tournant également sous ce moteur mais c’est un détail qui ne sera pas forcément gênant in-game. Reste maintenant à savoir si le jeu final ne nous vend pas trop de rêve et sera réellement aussi beau et fluide que dans tout ce que nous avons vu de lui jusqu’à maintenant.

Quand sortira Halo: Campaign Evolved ?

Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet prochain sur PC, via Steam et le Microsoft Store, PlayStation 5, Xbox Series et le Xbox Game Pass. Pour rappel, il sera jouable en solo, en coopération locale à 2, ou en coopération en ligne à 4. Toutefois, attention, quelques petites précisions sont à prendre en compte à propos de la dimension coopérative :

Pour jouer en ligne , vous devrez posséder un abonnement au PS Plus ou au Xbox Game Pass sur consoles ;

, vous devrez posséder un abonnement au PS Plus ou au Xbox Game Pass sur consoles ; Pour jouer en coop locale, vous aurez besoin de deux comptes Microsoft sur Xbox Series, deux comptes Microsoft et PSN sur PlayStation 5, ou d’un seul compte Steam et Microsoft sur la plateforme de Valve.

Notez également que deux éditions sont proposées en précommande, en excluant la Collector qui est déjà en rupture de stock et ne devrait pas être réapprovisionnée malheureusement :