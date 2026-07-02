Attack on Titan 3 sortira cet hiver et nous propose toujours de voir les événements du manga à travers notre propre avatar

Pas de date de sortie plus précise pour le moment

Dans le précédent Attack on Titan, il nous était possible de créer notre propre avatar afin de vivre tous les événements à travers ses yeux. Une nouvelle perspective qui a plu au public, et que l’on retrouvera donc dans Attack on Titan 3 poussée à son paroxysme puisque vous vivrez ici l’aventure complète, des débuts du manga jusqu’à sa bataille finale.

Vous serez ici libre de créer votre membre du bataillon d’exploration, qui s’attaquera aux titans les plus féroces tout en voyant ses coéquipiers se sacrifier un à un. Entre deux expéditions, vous pourrez nouer des liens avec les personnes du manga, d’Eren à Mikasa en passant par Armin, afin de constituer votre escouade personnalisée qui disposera de différentes compétences.

Le gameplay reste quant à lui sur les mêmes bases, si ce n’est qu’il sera possible de jouer un peu plus avec le décor en faisant en sorte que les titans se retrouvent pris dans des éboulements. Le système d’équipement tridimensionnel aura droit à quelques améliorations pour faire face aux nouvelles attaques des titans, mais si vous souhaitez juste vous la jouer Livaï et tuer tout ce qui bouge d’une facilité déconcertante, vous pourrez activer un mode « Casual » qui rendra les combats un peu plus simples.

Koei Temco et Omega Force ont confirmé que cet Attack on Titan 3 sera disponible dans le courant de cet hiver sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.