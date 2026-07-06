Débrief : Fin des jeux en physique, PS6, Marvel’s Blade et Clair Obscur
L’été est arrivé, les vacances sont à portée de main… mais votre débrief hebdomadaire ne prend pas de pause. Si vous avez manqué quelques informations de la semaine passée, on vous résume le tout en quelques minutes de vidéo.
Cette semaine encore, on a beaucoup parlé de ce qui se prépare de funeste chez Xbox. Mais par esprit de compétition, Sony a lui aussi voulu jouer le mauvais rôle en annonçant la fin de la production de jeux physiques sur PlayStation. Deux actualités qui ont beaucoup fait parler d’elles, même si l’on retient également quelques dates de sorties à ajouter au calendrier, aux côtés d’autres informations un peu moins moroses.
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