Combien de factions sont présentes en jeu ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, seulement deux factions sont disponibles dans Dune Awakening : les Atréides et les Harkonnen. Se livrant une terrible Guerre des Assassins sur Arrakis, la première apprécie s’entourer de personnes ayant le sens de l’honneur et du devoir, tandis que la seconde préfère avoir des membres et alliés prêts à tout pour assouvir leurs ambitions, peu importe les moyens et/ou le prix à payer.

Comment faire pour rejoindre une faction ?

Pour rejoindre une des deux factions citées précédemment, il est nécessaire d’atteindre le comptoir commercial de l’Enclume qui est situé au nord-est de la Vallée de Vermilius. Dès que ce sera fait, une cinématique devrait se déclencher afin de mettre en scène la rivalité opposant Atréides et Harkonnen, par le biais d’une prise de bec entre le Lieutenant Anton Tolliver et un certain Maxim. Une fois visionnée, allez parler à ces deux PNJ pour obtenir une mission vous demandant d’enquêter sur la mystérieuse disparition d’un agent Atréide.

Lorsque vous aurez compris ce qu’il s’est passé, vous devrez choisir avec qui partager vos informations : Anton ou Maxim. Une décision qui vous permettra d’établir des premières relations avec une faction. Continuez ensuite d’accomplir quelques quêtes supplémentaires pour l’heureux élu et vous finirez par l’intégrer officiellement, en tant que simple Recrue toutefois dans un premier temps.

Que gagne-t-on à intégrer une faction ?

Prêter serment et gravir les échelons au sein d’une faction procurent divers avantages en jeu. En plus d’accéder à de nouveaux contrats, des marchands, du loot et des cosmétiques uniques, intégrer les Atréides facilite la création de liens diplomatiques avec les PNJ, les Fremens et autres joueurs de la même Maison, et renforce les défenses structurelles de nos bases. En revanche, si nous préférons rejoindre les Harkonnen, nos interactions se feront par la domination et l’intimidation, nous pourrons obtenir et utiliser des armes offensives très puissantes, et nous bénéficierons de buffs liés à l’économie, afin de rendre notamment la récolte et l’exploitation de l’Epice plus efficace.

Sachez également qu’appartenir à une guilde ayant prêté serment à la même faction que nous (le contraire étant logiquement impossible), nous donne la possibilité d’influer sur les décrets votés par le conseil du Landsraad. Concrètement, chaque semaine, en fonction du nombre de ses membres, de l’effort de guerre effectué par ces derniers et de son niveau de contrôle sur le Désert Profond (la zone endgame entièrement PvP du titre), une guilde dispose d’un pouvoir de vote plus ou moins important, ceci dans l’optique de modifier le déroulement de la Guerre des Assassins entre Atréides et Harkonnen.

Est-il possible de trahir une faction ?

Que ce soit en vue d’acquérir des récompenses différentes et/ou par simple volonté d’aller voir ailleurs, il est effectivement possible de trahir une faction pour en rejoindre une autre pendant la partie. Attention cependant, vous ne pouvez le faire qu’une seule fois. Ayez donc bien conscience des conséquences potentielles que ça engendrera avant de prendre cette décision !

Quelle est la meilleure faction du MMO ?

Au risque de vous décevoir ou surprendre, à nos yeux, il n’y a pas de faction véritablement meilleure qu’une autre dans le MMO. Cela changera peut-être lorsque Funcom en ajoutera d’autres mais, pour le moment, rejoindre les Atréides ou les Harkonnen est avant tout une simple question d’envie, afin d’apporter une touche de personnalisation supplémentaire à notre périple à travers Arrakis.

