Assassin’s Creed Mirage promet de nous raconter toute l’histoire de Bagdad

Pour les amateurs d’art et d’Histoire

Ubisoft nous indique que le jeu comportera un mode « Histoire de Bagdag » qui sera compris dès le lancement, dans lequel les joueurs et joueuses seront amenés à visiter 66 sites historiques de la ville, répartis dans 5 catégories différentes à savoir Art et Science, Croyances et Vie Quotidienne, Vie de la Cour, Économie et Gouvernement.

De nombreuses informations historiques seront ainsi mises à disposition, grâce à la collaboration d’historiens et d’expert de la ville et de cette époque dont l’apport du musée The David Collection et l’Institut du monde arabe de Paris. Une vraie collection d’objets sera représentée dans le jeu avec un codex complet dans le but de nous faire apprendre une partie de la culture de l’art islamique.

Thierry Noël, Head of Humanities & Inspiration Department chez Ubisoft, vante les mérites de cette représentation :

«Assassin’s Creed s’efforce toujours d’être une porte d’entrée pour les joueurs afin qu’ils en découvrent davantage sur le cadre historique et les époques qu’ils explorent. Avec des informations validées par des experts, « Histoire de Bagdad » offre une riche base de données sur le Bagdad du 9ème siècle et l’empire abbasside et s’attaque aux idées préconçues et aux clichés qui leur sont souvent associés. Notre collaboration avec des partenaires et des experts de renom pour donner vie à cette fonctionnalité dans Assassin’s Creed Mirage souligne une fois de plus l’engagement en faveur de l’authenticité et de l’exactitude qui caractérise la série. »

Entre deux quêtes fictives en compagnie de Basim, on pourra donc se cultiver un peu l’esprit en apprenant la riche histoire de Bagdad, et c’est sans doute l’une des plus grandes forces de la série.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible dès le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.