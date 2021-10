Assassin’s Creed Valhalla : Le Discovery Tour Viking Age est disponible

Cela fait quelques épisodes qu’Ubisoft propose un mode Discovery Tour pour sa série Assassin’s Creed. Cette excellente initiative permet de découvrir le jeu et son histoire sans aucun affrontement ou complications dans l’aventure. On nous l’avait promis après le lancement d‘Assassin’s Creed Valhalla, voici que ce Discovery Tour est maintenant disponible.

Petit tour chez les vikings

Ubisoft a donc déployé plus tôt dans la semaine son fameux mode Discovery Tour pour son dernier Assassin’s Creed. Celui-ci permet de ne se focaliser que sur l’histoire et d’en savoir plus sur la culture viking. Ce mode est bien sûr gratuit pour celles et ceux qui possèdent le jeu de base. Une version standalone est aussi prévue pour acheter le mode sans posséder Assassin’s Creed Valhalla, soit dès maintenant sur PC au prix de 19.99€, soit plus tard en 2022 sur consoles.

Cette expérience définie comme éducative propose une véritable plongée dans l’ère viking et permettra de découvrir les traditions et personnages emblématiques de l’époque. Contrairement à Ancien Egypt (Assassin’s Creed Origins) et Ancient Greece (Assassin’s Creed Odyssey), cette mouture Viking Age va adopter une formule différente et proposera des quêtes scénarisées afin de mettre en avant une narration mieux maîtrisée et rendre l’expérience plus immersive.

Si Assassin’s Creed Valhalla n’est pas exempt de défauts, comme vous pouvez le remarquer dans notre test, il n’empêche que son univers viking est l’un de ses points forts. Le Discovery Tour est une excellente initiative et vous pouvez en profiter dès maintenant sur PC, Stadia, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.