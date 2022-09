Assassin’s Creed Mirage : Une nouvelle fuite pour le prochain épisode, avec une première image

Les fuites s’accumulent pour le prochain épisode d’Assassin’s Creed. Plus tôt cette semaine, on découvrait le potentiel nouveau nom de cet épisode, Assassin’s Creed Mirage, et on s’attendait à ce que le tout soit probablement révélé lors de l’Ubisoft Forward de la semaine prochaine. Mais que serait un jeu Ubisoft sans ses continuelles fuites ? Cette fois-ci, c’est l’Ubisoft Store qui est en cause avec une image qui est apparue un peu trop tôt, et Internet a été trop rapide pour l’éditeur.

Comme un petit air de Prince of Persia

A first appearance of the upcoming Assassin's Creed Mirage (and its DLC?) Apparently these images popped up on the Ubisoft Store https://t.co/ikmNind5Sl — Nibel (@Nibellion) September 1, 2022

Cette fois-ci, plus de doutes, cet épisode semble donc bien s’appeler Assassin’s Creed Mirage, et on voit ici l’image qui servira de jaquette pour le jeu, avec un assassin de dos qui pourrait donc être Basim, dans sa prime jeunesse. Une autre image faisant référence à une quête en DLC est aussi associé à ce leak.

On semble donc bel et bien se diriger vers un épisode qui prendrait place à Bagdad, et reste maintenant à savoir si cet opus reviendra bien aux sources de la série. On ne sait pas si c’est nous, mais cette image a aussi le don de nous rappeler Prince of Persia (mais sans doute parce que la série nous marque trop).

On espère donc découvrir cet épisode rapidement, sans doute dès la semaine prochaine étant donné que les fuites sont de plus en plus nombreuses.