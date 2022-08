Assassin’s Creed : Le prochain épisode pourrait finalement s’appeler Assassin’s Creed Mirage

Le prochain Assassin’s Creed fait l’objet de nombreuses rumeurs, étant donné qu’il s’agit d’un épisode un peu à part, qui promet d’être le dernier avant la grande révolution qu’apportera Assassin’s Creed Infinity. Surnommé jusqu’ici Assassin’s Creed Rift, cet épisode aurait apparemment été repoussé de quelques mois en interne, et beaucoup spéculent concernant sa possible annonce lors de l’Ubisoft Forward du 10 septembre. Avant cela, d’autres rumeurs viennent s’ajouter aux spéculations autour de cet opus.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG

