Assassin’s Creed Mirage est confirmé par Ubisoft avec une nouvelle image

Et voilà, c’est officiel. Difficile de dire si cela était prévu ou non, mais Ubisoft a souhaité dévoilé dès aujourd’hui l’existence d’Assassin’s Creed Mirage, le prochain opus de la série. Avec les fuites qui s’accumulaient, on peut se demander si elles n’ont pas quelque peu forcé la main de l’éditeur, qui se serait empressé de nous dévoiler une toute nouvelle image en guise d’officialisation.

Ubisoft réagit aux fuites

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Plus besoin d’entretenir le mystère, Ubisoft sait maintenant qu’Assassin’s Creed Mirage est connu de tous, et c’est pourquoi l’on découvre aujourd’hui une première image officielle du jeu, avec un Assassin en pleine action qui pourrait être Basim lorsqu’il était plus jeune. Pas plus de fioritures dans le tweet en question, Ubisoft se contente du strict nécessaire, ce qui nous fait dire que l’éditeur publie cela en réaction aux fuites. Cette image semble aussi nous confirmer que l’on se dirige bien vers un épisode qui se déroulera à Bagdad.

Quand pourrons-nous en savoir plus ? Eh bien très bientôt selon Ubisoft, qui nous donne bel et bien rendez-vous lors de l’Ubisoft Forward du 10 septembre afin de nous parler en détail de cet Assassin’s Creed Mirage. On sera au rendez-vous, et on vous résumera tout ça le jour J.