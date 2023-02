Accueil > Actualités > L’artbook de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a déjà fuité

Malgré sa présentation succincte au dernier Nintendo Direct, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reste encore bien mystérieux, si bien que les fans s’amusent encore à décortiquer toutes les images de la récente bande-annonce. Mais certaines de ces énigmes pourraient prendre fin dès maintenant puisque l’artbook censé accompagner l’édition collector du jeu a visiblement fuité, laissant apparaître sur le net plus de 200 pages d’informations qui en disent certainement un peu trop.

Prenez garde aux images qui circulent

Si vous souhaitez découvrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec un œil complétement neuf, on ne pourra que vous conseiller d’éviter des sites comme Reddit ou les réseaux sociaux durant ces prochains jours (du moins, masquez les bons mots-clés). L’artbook du prochain épisode peut déjà être trouvé facilement et les images de ce dernier circulent bien vite selon Eurogamer, révélant de nombreuses informations sur les personnages et les lieux que l’on va croiser.

Vous n’en trouverez aucune dans cet article, mais notez simplement que l’artbook en question semble heureusement éviter de révéler des points très importants de cette aventure. Ce qui ne nous empêche pas de vous mettre en garde lors de vos recherches sur le jeu, si vous souhaitez ne pas tomber sur ces images que Nintendo doit s’empresser de supprimer. Et si justement, vous les cherchez, vous n’aurez aucun mal à les trouver…

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch. L’édition standard est déjà en précommande.