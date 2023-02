Accueil » Actualités » The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dévoile un trailer épique et une édition collector

Personne n’avait de doutes quant au fait que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serait la star du dernier Nintendo Direct. Etant donné que le titre est censé sortir dans trois mois, il était temps qu’il se montre davantage même s’il n’a eu droit qu’à un simple trailer, certes bourré d’images inédites. On sera déjà soulagés d’apprendre qu’il n’est pas repoussé, tandis que l’on admirera ces nouveaux extraits tout en notant toutes les différentes entre le Hyrule de Breath of the Wild et celui que l’on nous présentera dans cette suite.

Un monde plus mystérieux que jamais

Nintendo reste encore un peu timide sur la communication autour de ce nouveau Zelda, mais lorsqu’il s’agit de nous présenter un trailer épique, le constructeur sait toujours y faire.

Cette nouvelle bande-annonce a pour but de poser un peu plus les bases de l’intrigue de cet épisode, avec une terrible menace que Link va avoir bien du mal à affronter. Les structures volantes sont évidemment mises en avant avec de nouveaux types de puzzles à résoudre, des environnements inédits et des véhicules peu communs, que l’on a hâte de découvrir.

Un collector simple, mais qui fera des heureux

L'édition collector de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom sera disponible le 12/05. Disponibilité du produit à vérifier chez votre revendeur local. pic.twitter.com/NbLXn54eRC — Nintendo France (@NintendoFrance) February 8, 2023

Mais ce que Nintendo voulait avant tout nous présenter ce soir, c’est l’édition collector de ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Celui-ci contiendra, en plus du jeu, les éléments suivants :

Un steelbook

Un set de pins

Un artbook

Un poster métallique

On ignore encore le prix en France, mais aux Etats-Unis, il va falloir débourser la somme de 129,99 dollars. Attendez-vous donc à un tarif similaire, autour de 139,99 €. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un nouvel amiibo de Link sera aussi mis en vente, que tous les fans devraient assurément s’arracher.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai (du moins, on l’espère) en exclusivité sur Nintendo Switch.