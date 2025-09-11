On a vu The Expanse: Osiris Reborn à la Gamescom, le nouveau Mass Effect signé Owlcat Games ?

En juin dernier lors du Future Games Show, Owlcat Games a levé le voile sur son nouveau projet ambitieux : The Expanse: Osiris Reborn, un RPG d’action et de science-fiction à la troisième personne qui s’inscrit directement dans la lignée de belles renommées comme Mass Effect. Mais le jeu inspiré des romans et de la série télévisée éponymes entend tracer sa propre voie parmi les étoiles en proposant un gameplay plus orienté narration, choix moraux et combats tactiques, dans des décors interstellaires. Nous avons pu voir le jeu tourner pour la première fois pendant 1 heure à la Gamescom en compagnie notamment du directeur créatif Alexander Mishulin, voici nos premières impressions.

Jaquette de The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn
Date de sortie : N/C

