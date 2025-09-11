On a vu The Expanse: Osiris Reborn à la Gamescom, le nouveau Mass Effect signé Owlcat Games ?

The Expanse, c’est avant tout une œuvre littéraire née en 2011 sous la plume de Daniel Abraham et Ty Frank. Neuf tomes plus tard et avec une fresque politique et spatiale incroyablement solide, la saga s’est prolongée en 2015 en série télévisée, saluée par la critique et le public, qui s’est cependant achevée au bout de six saisons. The Expanse: Osiris Reborn n’est d’ailleurs pas la première adaptation vidéoludique de la licence, puisque Telltale avait déjà proposé sa version en 2023. Aujourd’hui, c’est au tour d’Owlcat Games, le studio chypriote déjà reconnu pour Pathfinder et Warhammer 40K: Rogue Trader, de proposer sa vision de cet univers foisonnant dont on ressent immédiatement la passion et l’amour.

Une adaptation passionnée et passionnante

Le récit de The Expanse: Osiris Reborn prend appui sur les deux premières saisons de la série, ce qui équivaut à peu près aux deux premiers romans, tout en introduisant de nouveaux personnages pour explorer librement leurs propres arcs narratifs. Nous sommes au 24e siècle au sein d’un système solaire entièrement colonisé et partagé entre trois puissances qui se mènent une bataille de l’ombre sans merci :

La Terre , gouvernée par les Nations Unies, mais très fragilisées

, gouvernée par les Nations Unies, mais très fragilisées Mars , une ancienne colonie devenue indépendante avec une flotte militaire des plus avancées

, une ancienne colonie devenue indépendante avec une flotte militaire des plus avancées La Ceinture d’astéroïdes, au bord de l’indépendance et représentée par l’Alliance des Planètes Extérieures

Le joueur ou la joueuse incarne ici un mercenaire (légèrement personnalisable) de Pinkwater Security, qui débarque sur la station Eros (un astéroïde) après une mission réussie. Mais ce temps de repos va alors vite tourner au cauchemar puisqu’une catastrophe transforme l’astéroïde en piège mortel. On l’a dit, avant de commencer, vous pourrez créer votre capitaine du Gemini, l’un des vaisseaux les plus avancés du système. Vous choisirez notamment votre origine entre Terrien, Martien ou Belter (originaire de la ceinture d’astéroïdes) en sachant que cela influencera forcément le déroulement de votre aventure.

Le principal atout de The Expanse: Osiris Reborn repose sur la présence d’un équipage, chaque membre disposant de sa propre histoire, de ses blessures, mais également de ses ambitions. Au début, le lien sera difficile, vous devrez gagner leur fidélité et leur confiance, pour solidifier vos relations et assurer le bon maintien de la mission.

Étendre la narration

La démo à laquelle nous avons pu assister nous montrait l’une des missions situées peu après le début du jeu, et démarrait dans une base aux inspirations très poussées, montrant que le studio a vraiment pris le temps de peaufiner l’univers en le rendant crédible et fidèle au cadre des livres, tout en ajoutant les moyens dont ne disposait pas forcément la série à ses débuts. Dans cette démo jouée par le directeur créatif Alexander Mishulin, notre personnage disposait d’un frère jumeau J, qui l’accompagnait dans sa mission, mais il nous faut noter que dans le jeu final, notre personnage pourra être accompagné de deux acolytes tandis que les autres équipiers auront tout de même un rôle important au sol.

Ces premières scènes sont l’occasion d’apercevoir les premiers dialogues, premiers choix et embranchements simples, avec quelques ratés dans la justesse de l’interprétation, mais on nous confie que tout ceci sera corrigé pour le lancement. Au bout de quelques minutes, notre station se voit attaquée par des ennemis bien connus, Protogen, puisque nos héros sont recherchés pour les événements s’étant déroulés sur Eros. Il s’ensuit alors un premier choix cornélien : se rendre aux mercenaires ou résister. Nous avons bien évidemment demandé de résister, mais le studio nous a ainsi confié que jamais le jeu ne nous indiquera si nous avons fait un « bon » ou « mauvais » choix, y compris à la fin, nous incitant à expérimenter sur les 20 à 30 heures de jeu pour l’instant prévues.

Première réaction à laquelle nous ne nous attendions pas : comme les autres habitants de la station ont tenu à nous aider, beaucoup ont perdu la vie, ce qui ne se serait sans doute pas passé si nous avions déposé les armes. Cela reste classique bien entendu, mais montre déjà à ce niveau l’importance des choix dans la narration dynamique de The Expanse: Osiris Reborn. Attention cependant, il n’y aura pas de réponses chronométrées ou urgentes à prendre comme dans les jeux The Dark Pictures Anthology par exemple.

Viennent alors les premiers vrais affrontements, et avec eux, les premières interrogations sur leur rigidité et leur dynamisme. Bien que le jeu soit encore en développement, nous avons trouvé les données tactiques (donner des ordres, demander à notre coéquipier de tirer sur un point faible précis de l’environnement, etc.) très satisfaisantes et offrant du relief aux combats, mais l’aspect tir et l’impact des balles assujetti à la résistance de notre personnage nous ont semblé parfois mal équilibrés.

L’environnement devient alors « vivant », réactif, en se cassant, explosant à l’impact de nos balles ou celles de nos adversaires, comme les abris de couverture ; il nous faudra donc être assez mobiles pour survivre aux quelques combats qui s’imposeront. La séquence en question nous a mené jusqu’à l’extérieur de la base, qui nous a littéralement marqué par son réalisme.

Du jamais vu dans l’espace ?

Dans l’espace, personne ne nous entend crier. Cette phrase très connue part du principe que le son ne se conduit pas au cœur du vide interstellaire et les développeurs de Owlcat Games ont décidé de s’en servir pour imaginer une nouvelle manière d’aborder le sound design lors des phases extérieures. En effet, ici, les tirs, sauts et explosions sont comme étouffés, seulement réfléchis par la station elle-même, pour rendre l’ambiance encore plus pesante et étrange, mais surtout réaliste…

Pour pouvoir se déplacer sur la station sans en être arraché, notre personnage se voit munit de bottes magnétiques et de propulseurs très pratiques. Les animations se voient alors modifiées pour coller à l’absence de gravité, à base de petits sauts, et tout votre équipement se voit aussi modifié en conséquence. Nous l’avons tout de suite remarqué par l’utilisation de grenades, qui auraient dû s’envoler à mille cieux, mais qui disposent en réalité d’un petit propulseur intégré leur permettant de rejoindre leur cible.

Cette séquence s’est montrée tout aussi dynamique qu’en intérieur, avec un ultime combat plus relevé menant à la fin de la démo et l’arrivée dans notre tout nouveau vaisseau pour de nouvelles aventures, dans ce qui ne sera pas un vrai monde ouvert. On notera tout de même une belle fidélité graphique avec de jolis effets de lumière sur toute la séquence vue. À noter enfin que la bande-son sera originale bien qu’inspirée de segments du show télévisé que les fans avisés reconnaîtront aisément.

The Expanse: Osiris Reborn est probablement l’un des jeux spatiaux qu’il nous faudra surveiller dans les prochains mois, grâce à son approche tactique des combats, mais également et surtout grâce à sa manière d’exploiter une narration aux multiples embranchements. Nous avons hâte de voir ce que cela peut donner sur une aventure complète, mais ce que nous avons vu en une heure nous a franchement rassurés sur le travail de fidélité et de technicité du titre à venir prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, même si nous avons encore quelques réticences sur les combats notamment. À noter que nous vous avions proposé il y a quelques semaines une vidéo récapitulative sur le titre avant la Gamescom, vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous.