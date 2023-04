Immortals of Aveum : On a joué à ce FPS magique prometteur

Immortals of Aveum a été annoncé officiellement ce soir, mais nous avons eu l’occasion d’assister à une présentation complète du jeu en compagnie des développeurs. On vous dit tout sur ce FPS pas comme les autres que l’on vous conseille de suivre avec attention.

Un FPS sans flingues

Malgré une étiquette AAA qui se ressent dans l’habillage du jeu et qui montre qu’on y a mis les moyens, Immortals of Aveum propose d’abord un concept à la fois simple et original. En effet, le titre se décrit comme un FPS magique ou FPMS pour First Person Magic Shooter. Ascendant Studios a donc repris les codes du jeu de tir à la première personne pour les incorporer dans un univers heroic fantasy baigné de pouvoirs magiques. Une idée que l’on doit notamment à Bret Robbins, fondateur du studio et directeur créatif de Dead Space (2008) et de nombreux jeux Call of Duty au sein de Sledgehammer.

Remplacer des hélicoptères par des dragons, des obus par des boules de feu et des soldats par des mages de guerre, c’est ainsi qu’il voyait les choses alors qu’il travaillait sur le FPS d’Activision. Robbins a donc décidé de faire ce jeu qu’il n’avait pas trouvé ailleurs. Durant la présentation à laquelle nous avons assisté, ils n’ont pas été avares en séquences de gameplay et d’après ce que nous avons observé, Immortals of Aveum se rapproche beaucoup des modes solo de Call of Duty avec cette mise en scène parfois gargantuesque et un dynamisme constant. Dans le même temps, il diffère dans la mesure où le titre propose uniquement une expérience solo qui n’est pas là pour être seulement un amuse-bouche avant de se lancer dans des modes multijoueur.

L’aventure ne sera donc pas expéditive et promet une durée de vie de 25 heures environ pour le scénario et plus si vous optez pour les quêtes annexes. On nous a indiqué que la rejouabilité sera encouragée, mais en plus d’une bonne grosse dose d’action, attendez-vous à de l’exploration et des énigmes à résoudre. Graphiquement, on est sur quelque chose d’assez soigné sachant qu’il tourne sous Unreal Engine 5.1. Notez enfin qu »il y aura aucune forme de monétisation in-game.

Un univers que l’on doit encore pleinement découvrir

Même si Immortals of Aveum semble mettre l’accent sur son gameplay, les développeurs insistent sur le « world building » en promettant un lore assez développé. Pour le moment, il reste dans les standards des blockbusters en matière de narration avec énormément de cut-scenes et des cinématiques mettant en avant les différents protagonistes. A commencer par Jak (incarné par Darren Barnett), le héros que l’on va incarner ici. Le jeune homme vient d’un milieu modeste et va développer des pouvoirs magiques après un énorme traumatisme durant son enfance. Il sera guidé par Kirkan (incarné par Gina Torres), son mentor, qui lui expliquera les enjeux de la guerre éternelle entre Lucium et Rasharn pour le contrôle de la magie dans l’Aveum.

Nous allons suivre son périple 5 ans après son recrutement en tant que Magnus (ou mage de guerre). Il rejoint par la suite un corps d’élite appelé les Immortals, et durant ses combats contre des légions de soldats, il en apprendra plus sur le passé d’Aveum. Malgré l’enthousiasme du studio, cette partie du jeu nous a semblé assez classique. Heureusement, le soft possède un gameplay particulièrement alléchant. On en a vu beaucoup (ce qui est bon signe) et à différentes périodes de la progression et cela donne franchement envie.

Un shooter magique avec un parfum de Doom Eternal

Ce que vous voyez sur l’écran, ce n’est pas une arme mais bien votre main droite lançant de puissants sortilèges. Grâce à sa maîtrise, Jak maîtrise d’abord trois types de magie basiques : une bleue qui correspond à un tir longue distance classique, une rouge faisant office de fusil à pompe avec de gros dégâts à courte portée, et une verte qui provoque des tirs ultra rapides. L’enjeu sera donc d’utiliser ces trois types de magie aux bons moments et contre les bons ennemis sachant que le titre vous laissera développer votre mage via un arbre de compétences constitué de 25 sorts et 80 talents.

Durant les phases de gameplay plus avancées, Immortals of Aveum nous a rappelé un certain Doom Eternal dans le rythme des combats et le fait de naviguer entre plusieurs sorts entrecoupés de déplacements rapides. Car en plus de ses magies primaires, Jak dispose de nombreux sorts de contrôle dont un fouet qui lui permet d’attirer les ennemis ou un bouclier pour se protéger. Il peut également lancer de puissants sorts faisant office de capacités ultimes décimant plusieurs ennemis d’un coup. Autant dire que le sentiment de puissance semble profondément grisant et d’une fluidité exemplaire.

Avec Immortals of Aveum, EA et Ascendant Studios semblent être confiant en proposant cette nouvelle expérience qui revisite le genre du FPS avec une dimension magique très original. Nous en avons vu beaucoup, notamment énormément de séquences de gameplay particulièrement jouissives. Pour le reste, nous sommes devant un jeu AA assez carré dans l’ensemble, mais cela suffit à nous sentir impatient d’y jouer lors de sa sortie le 20 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.