Durant la fin du mois d’août, les sorties de Starfield et de Baldur’s Gate 3 ont largement occupé l’espace médiatique et l’attention des joueurs. Parmi les jeux occultés qui ont fait les frais de ce calendrier chargé, nous avons Immortals of Aveum. Pourtant, selon un développeur du studio Ascendant, le FPS AAA solo aurait été une mauvaise idée dès le départ.