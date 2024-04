Ascendant Studios, derrière le FPS magique Immortals of Aveum, aurait licencié la plupart de ses employés

Il y avait peu de chances pour que l’histoire d’Ascendant Studios se termine bien, après le lancement compliqué d’Immortals of Aveum. Le FPS s’est fait complètement éclipsé par les grosses sorties de la rentrée 2023 et n’a pas sur marquer les esprits, malgré quelques bonnes idées. Comme ce business est impitoyable et que l’industrie vit en ce moment l’une de ses pires périodes sur le plan social et humain, on s’attendait à voir le studio licencier massivement suite à cet échec. Ce qui est arrivé, avec la moitié des effectifs qui ont été mis à la porte. Et aujourd’hui, c’est l’autre moitié qui est touchée.