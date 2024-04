On ne va pas se mentir : si les sélections ne plaisent pas toujours à tout le monde, on a plutôt bien commencé l’année. Après un Plague Tale: Requiem en janvier, un jeu day-one en février et l’excellent Sifu en mars, il y a tout de même de quoi faire. Avril sera peut-être un peu plus faible mais cela reste l’occasion de récupérer quelques titres. Voici une présentation des jeux PS Plus d’avril 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’avril 2024 ?

Voici les jeux que l’on pourra télécharger en avril pour le palier Essential :

Quand seront disponibles les jeux PS Plus d’avril 2024 ? Vous pourrez les récupérer « gratuitement » ce mardi 2 avril 2024 dans la journée, directement sur la page des jeux ou via l’onglet dédié de votre console.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum est un jeu de tir en vue à la première personne développé par Ascendant Studios et édité par Electronic Arts sous le label EA Originals. Conçu sous Unreal Engine 5, ce titre invite les joueurs et les joueuses à prendre part à une expérience cinématographique profonde et viscérale se déroulant dans un univers fantastique englouti par la magie, truffé de conflits et littéralement au bord du gouffre. – Lire le test d’Immortals of Aveum.

Minecraft Legends

Minecraft Legends est un jeu d’action et de stratégie qui nous embarque dans le monde de Minecraft pour faire face à une invasion de piglins, qui s’apprêtent à conquérir l’Overworld. Le jeu dispose d’un mode Campagne dans lequel on doit former des alliances et des stratégies en menant des groupes au combat, avec de l’action en temps réel. Le tout est jouable en coopération, mais il existe aussi un mode compétitif qui permet de se mesurer à d’autres personnes. – Lire le test de Minecraft Legends.

Skul : The Hero Slayer

Skul : The Hero Slayer est un platformer en 2D intégrant des éléments de rogue-lite tels que des agencements de lieux aléatoires, des emplacements d’ennemis qui changent etc. Le jeu met l’emphase sur des affrontements nerveux contre des hordes d’ennemis. Incarnez Skul, seul membre encore libre de l’armée des Démons, récemment vaincue par les Humains. Changez de crâne pour modifier vos capacités et ainsi vous frayez un chemin jusqu’à l’endroit où son retenus vos pairs – Donnez votre avis sur Skul.