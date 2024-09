L’équipe d’Ascendant Studios (Immortals of Aveum) rebondit chez Absurd Ventures, le studio de Dan Houser (GTA)

Nouveau départ dans une structure toute neuve

C’est un destin assez surprenant que rencontre Ascendant Studios, puisque selon GamesIndustry.biz, l’équipe est allée trouver refuge chez Absurd Ventures, le studio fondé par Dan Houser, bien connu pour ses services chez Rockstar.

Absurd Ventures a décidé d’ouvrir un nouveau studio nommé Absurd Marin, basé en Californie à San Rafael, sous la direction de Bret Robbins, le fondateur d’Ascendant Studios. Ce dernier en a profité pour employer une vingtaine d’employés de l’équipe principale ayant travaillé sur Immortals of Aveum et va continuer à recruter au fil des mois et années à venir. On ignore s’il s’agit là de toute l’équipe restante de chez Ascendant Studios, qui n’existe donc plus.

Ce nouveau studio va travailler sur une toute nouvelle licence, qui n’est pas liée aux autres projets d’Absurd Venture (qui sont des projets liés à d’autres médias). Il ne reste plus qu’à espérer que ce nouveau projet basé sur une licence inédite ne termine pas comme Immortals of Aveum.