Lost in Random

Développé par Zoink Games, à qui l'on doit notamment Fe, et sous la bannière EA Originals, Lost in Random est un jeu d'aventure prenant place dans l'univers sombre de Random où le destin de ses habitants est régi par le hasard. La jeune fille Even, aidée de son compagnon cubique Dicey, se lance dans un voyage visant à briser la malédiction qui sévit sur Random et ses citoyens.