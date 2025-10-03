Amazon Prime Gaming : Voici les jeux intégrés à l’abonnement en octobre (Fallout New Vegas, XCOM 2…)
Rédigé par Jordan
Pendant qu’une refonte du service de cloud gaming Luna est en préparation, Amazon continue de gâter ses abonnés Prime avec de nouveaux jeux à découvrir dans l’abonnement. Comme d’habitude, ces titres ne sont pas des plus récents, mais on retrouve quelques grands classiques à obtenir sans frais supplémentaires, à condition d’être un abonné Prime.
Les jeux d’octobre sur Prime Gaming
Dans la sélection d’octobre du service Prime Gaming d’Amazon, pas mal de choses à découvrir sous le signe d’Halloween. Pas forcément des jeux d’horreur, même s’il y en a dans le lot, mais des titres à l’ambiance sombre, à l’image de Hellslave ou encore de Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York qui permet de se replonger dans l’univers juste à temps pour la sortie de Bloodlines 2.
Voici les titres qui seront ajoutés sur Amazon Prime Gaming en octobre :
- DragonStrike [Code GOG] – Disponible
- Tormented Souls [Amazon Games App] – Disponible
- XCOM 2 [Code GOG] – 9 octobre
- Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York [Epic Games Store] – 9 octobre
- EMPTY SHELL [Code GOG] – 16 octobre
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Code GOG] – 16 octobre
- True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Code GOG] – 16 octobre
- Hellslave [GOG Code] – 23 octobre
- True Fear: Forsaken Souls Part 2 [Code GOG] –23 octobre
- Lost & Found Agency Collector’s Edition [Code Legacy Game] –23 octobre
- Fallout 3: Game of the Year Edition [Code GOG] – 23 octobre
- You Will Die Here Tonight [Code GOG] – 30 octobre
- Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest [Amazon Games App] – 30 octobre
- Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition [Amazon Games App] – 30 octobre
