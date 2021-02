Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest est jeu orienté visual novel et RPG. Vous prenez le contrôle Maïa, qui se rend en pologne plus précisément à la forêt de Białowieża afin d'y découvrir les traces de ses racines familiales. Mais plus tard, notre héroïne va y découvrir de sombres secrets et vérités cachées de sa famille et de la dernière étendue sauvage d'Europe Centrale. En fonction de vos nombreux choix, le titre propose pas moins de cinq fins principales et plus de 200.000 variations dans l'histoire.