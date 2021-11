Hellslave

Hellslave est un dungeon crawler développé par Ars Goetia. La fin du monde est proche, tout comme l'extinction de l'humanité, le dernier espoir de survie face à l'invasion des démons est de passer un pacte avec le Diable et de se mettre au service de l'un des six grands démons. Mais de tels accords ont souvent un gros prix à payer. Que ce soit l'Impératrice de la Luxure, le Général de la Haine ou un autre, chaque démon vous apporte des pouvoirs et une histoire différente. Parcourrez le monde dévasté en cherchant reliques et en affrontant vampires, zombies et autres démons...