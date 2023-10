Amazon : Le Prime Day revient du 10 au 11 octobre, comment bien se préparer

Quand aura lieu le Prime Day d’Amazon ?

Le Prime Day commence dans très peu de temps. Pour être sûr de ne pas manquer le début de ces deux journées spéciales (car oui, malgré son nom, le Prime Day dure deux jours), il faudra se coucher tard cette nuit. Le Prime Day de cet automne 2023 aura lieu du mardi 10 octobre à 00h01 jusqu’au mercredi 11 octobre à 23h59.

Comment profiter du Prime Day d’Amazon ?

Le Prime Day n’est cependant pas accessible à tout le monde. Pour en profiter, il faut absolument être abonné au service Amazon Prime. Si vous possédez un abonnements actif, vous serez en mesure de profiter de toutes les réductions à venir, en plus d »autres avantages.

Pour s’abonner à Amazon Prime, il faut compter 69,90 € à l’année (ou 6,99€ par mois). Vous pouvez cependant profiter de 30 jours d’essai gratuits à Amazon Prime. Une bonne manière de profiter du Prime Day sans s’engager sur la durée, ou payer un mois d’abonnement qui ne vous servira que très peu. Il est cependant nécessaire de possèder un compte qui n’a jamais été abonné à Amazon Prime pour profiter de l’offre.

De plus, être abonné à Amazon Prime donne accès à d’autres avantages, comme le catalogue de séries ou de films Amazon Prime Vidéo ou à du contenu Prime Gaming (avec GhostWire Tokyo offert ce mois-ci), ou encore Audible, accessible durant cette période, qui permet d’avoir accès à des livres audios avec un accès gratuit exceptionnel de 60 jours.

Comment bien se préparer pour le Prime Day ?

Pour être sûr de ne pas manquer le produit dont vous rêvez depuis des semaines, pensez à l’ajouter à votre liste d’envie ou directement dans votre panier avant même que le Prime Day ne commence. La réduction s’appliquera automatiquement lors de votre passage à la caisse, donc vous n’aurez pas à fouiner sur le site d’Amazon à la recherche de votre produit.

De plus, vous pouvez consulter le Baromètre des ventes pour voir quels sont les produits qui sont le plus achetés en ce moment. C’est souvent ici que l’on peut voir en un seul coup d’œil (par catégorie) quels sont les produits qui sont demandés, et ce sont souvent ceux avec les réductions les plus intéressantes.

Quand aura lieu le Black Friday 2023 ?

Le Black Friday 2023 se rapprochent et il est normal de se demander s’il vaut mieux profiter du Prime Day ou d’attendre les offres de cette opération marketing de grande envergure. Sachez que le Black Friday aura lieu le vendredi 24 novembre prochain. Mais avant cela, vous aurez droit à la Black Week qui permettra aussi de mettre la main sur des tas de bons plans.

Quant à savoir s’il vaut mieux attendre ou non, difficile de répondre tant le marché est imprévisible, même si les offres devraient sans doute se ressembler, avec si peu de temps d’écart. Tout va dépendre de vos besoin du moment, mais sachez qu’en général, les offres du Black Friday partent vite et il est facile de passer à côté. C’est un peu plus régulier du côté du Amazon Prime, avec généralement des produits qui ont un stock suffisant, en dehors des offres flashs. Donc à vous de voir !