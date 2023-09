Amazon Prime Gaming : Ghotwire Tokyo et d’autres jeux seront offerts sur le service en octobre

Face au Xbox Game Pass ou au PlayStation Plus, Amazon Prime Gaming ne peut guère lutter. Le service comment pourtant à attirer de plus en plus l’attention du public puisqu’il ne demande pas de surcoût dans l’abonnement traditionnel Amazon Prime (que beaucoup de personnes ont pour leurs achats ou pour le service Prime Video) et il propose surtout des jeux de plus en plus récents, qui méritent le coup d’œil. Cela se vérifie avec la sélection d’octobre, qui propose un gros jeu à ne pas manquer.