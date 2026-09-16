Kemuri, le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, fait enfin reparler de lui, mais pas qu’en bien

Une invitation publique qui passe mal

Peu de détails ont été révélés autour de Kemuri, et malheureusement, cette vidéo ne vous en apprendra guère davantage. Il s’agit plus d’un clip qu’autre chose, qui enchaîne les extraits de gameplay dans lesquels les chasseurs vont se frotter à des démons. Pas de date de sortie à l’horizon, même si le jeu devrait bien arriver sur PC et PS5 dans le courant de l’année 2027.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, UNSEEN ne fait pas l’unanimité à cause d’un tweet d’Ikumi Nakamura. Celle-ci invite publiquement Elon Musk à un événement restreint au Tokyo Game Show pour voir Kemuri, faisant suite à leur rencontre durant les Game Awards 2019. Étant donné les agissements du bonhomme et ses controverses suprémacistes de ces dernières années, l’invitation est évidemment mal passée pour une partie du public. Après quelques commentaires lui rappelant la nature de Musk, Nakamura a précisé qu’elle était déçue et qu’elle souhaitait voir s’il était vraiment un otaku.

À cela s’ajoutent des doutes concernant la bande-son du jeu, puisque son compositeur Kuniaki Haishima n’a pas manqué de saluer les performances de Suno, un logiciel IA qui produit de la musique. Cette nouvelle vidéo relance le débat à ce sujet, et le jeu semble maintenant plus faire parler pour ses à-côtés que pour son expérience en elle-même.