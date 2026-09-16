Kemuri, le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, fait enfin reparler de lui, mais pas qu’en bien

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La sympathie inspirée par la jovialité d’Ikumi Nakamura nous fait suivre de près son aventure chez UNSEEN, nouveau studio qui travaille actuellement sur Kemuri, jeu d’action coopératif dans lequel on ira combattre quelques yōkai. Le jeu a eu droit à une nouvelle bande-annonce pour fêter l’ouverture du Tokyo Game Show, qui intervient alors que Nakamura a créé une petite polémique sur les réseaux sociaux en allant quémander l’aide d’une personne peu fréquentable.

Kemuri // Source : UNSEEN

Une invitation publique qui passe mal

Peu de détails ont été révélés autour de Kemuri, et malheureusement, cette vidéo ne vous en apprendra guère davantage. Il s’agit plus d’un clip qu’autre chose, qui enchaîne les extraits de gameplay dans lesquels les chasseurs vont se frotter à des démons. Pas de date de sortie à l’horizon, même si le jeu devrait bien arriver sur PC et PS5 dans le courant de l’année 2027.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, UNSEEN ne fait pas l’unanimité à cause d’un tweet d’Ikumi Nakamura. Celle-ci invite publiquement Elon Musk à un événement restreint au Tokyo Game Show pour voir Kemuri, faisant suite à leur rencontre durant les Game Awards 2019. Étant donné les agissements du bonhomme et ses controverses suprémacistes de ces dernières années, l’invitation est évidemment mal passée pour une partie du public. Après quelques commentaires lui rappelant la nature de Musk, Nakamura a précisé qu’elle était déçue et qu’elle souhaitait voir s’il était vraiment un otaku.

À cela s’ajoutent des doutes concernant la bande-son du jeu, puisque son compositeur Kuniaki Haishima n’a pas manqué de saluer les performances de Suno, un logiciel IA qui produit de la musique. Cette nouvelle vidéo relance le débat à ce sujet, et le jeu semble maintenant plus faire parler pour ses à-côtés que pour son expérience en elle-même.

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Jaquette de Kemuri
Kemuri
pc ps5

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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