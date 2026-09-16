Xbox Game Pass : Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II et d’autres arrivent dans l’abonnement

La suite des jeux de septembre à venir dans le Xbox Game Pass

Il n’y a pas trop à tergiverser, la star de cette nouvelle fournée de titres à rejoindre le Xbox Game Pass n’est autre que Gears of War: E-Day, l’exclusivité console de quasi dernière minute symbolique du virage pris à ce sujet par Asha Sharma. En autres arrivées Day One, on peut citer également Well Dweller ou encore Minecraft Dungeons II. Enfin, devinez qui est disponible depuis le 15 septembre… Oui, RuneScape: Dragonwilds.

Voici la liste des jeux qui arriveront bientôt au sein du Xbox Game Pass :

A contrario, et comme d’habitude, il est temps de dire au revoir à 8 titres à partir du 30 septembre :