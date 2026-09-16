Xbox Game Pass : Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II et d’autres arrivent dans l’abonnement
Personne n’est prêt pour la fin d’année que l’on va vivre, à commencer par une rentrée très copieuse en nouvelles sorties. Difficile de jouer à tout, bien sûr, et si jamais ce n’était pas déjà assez, les services d’abonnements continuent d’en rajouter une couche. Nous sommes à la mi-septembre, et c’est donc le moment de voir débarquer la suite des jeux du mois du côté du Xbox Game Pass.
La suite des jeux de septembre à venir dans le Xbox Game Pass
Il n’y a pas trop à tergiverser, la star de cette nouvelle fournée de titres à rejoindre le Xbox Game Pass n’est autre que Gears of War: E-Day, l’exclusivité console de quasi dernière minute symbolique du virage pris à ce sujet par Asha Sharma. En autres arrivées Day One, on peut citer également Well Dweller ou encore Minecraft Dungeons II. Enfin, devinez qui est disponible depuis le 15 septembre… Oui, RuneScape: Dragonwilds.
Voici la liste des jeux qui arriveront bientôt au sein du Xbox Game Pass :
- Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 16 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Planet of Lana II (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 16 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Routine (Cloud, Console, appareils portables et PC) – 16 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Ultimate Sheep Raccoon (Cloud, Console et PC) – 16 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Kernel Hearts (Cloud, Xbox Series et PC) – 17 septembre (Ultimate, PC)
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, Xbox Series et PC) – 17 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Dune: Awakening (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 22 septembre (Ultimate, Premium, PC)
- Well Dweller (Cloud, Console, appareils portables et PC) – 22 septembre (Ultimate, PC)
- Mad King Redemption (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 23 septembre (Ultimate, Premium, PC)
- Rematch (Cloud, Xbox Series et PC) – 25 septembre (dorénavant sur l’Essential, déjà sur Premium, Ultimate, PC)
- Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console, appareils portables et PC) – 25 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Minecraft Dungeons II (Cloud, Console, appareils portables et PC) – 29 septembre (Ultimate, PC)
- Keeper (Cloud, Xbox Series et PC) – 2 octobre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Gears of War: E-Day (Cloud, Xbox Series et PC) – 6 octobre (Ultimate, PC)
A contrario, et comme d’habitude, il est temps de dire au revoir à 8 titres à partir du 30 septembre :
- Atomfall (Cloud, Console et PC)
- Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console et PC)
- Little Nightmares II Enhanced Edition (Cloud, Console et PC)
- Little Rocket Lab (Cloud, Console et PC)
- Sifu (Cloud, Console et PC)
- SOPA Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console et PC)
- Sworn (Cloud, Console et PC)
- Terminull Brigade (Cloud, Console et PC)