Sonic Racing: CrossWorlds inaugurera sa Saison 2 avec l’arrivée de Bayonetta, les contenus Godzilla et Evangelion se montrent

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Fort d’une première année de contenu additionnel sur le point de se terminer, Sonic Racing: CrossWorlds prépare la deuxième. Avant d’en savoir plus prochainement à son sujet, le jeu de courses nous présente un avant-goût avec une héroïne mythique prête à se lancer sur la piste ainsi qu’un aperçu des futures collaborations déjà annoncées.

Bayonetta - Sonic Racing CrossWorlds // Source : SEGA

Bayo Kart World

Mises à jour après mises à jour, packs après packs, Sonic Racing: CrossWorlds continue de justifier son nom avec toutes les collaborations entreprises ainsi que les personnages venus intégrer le roster, qu’ils soient issus directement de SEGA ou non. La prochaine figure à débarquer sur le circuit n’est autre que Bayonetta.

On voit l’héroïne de la saga du même nom à bord de son véhicule Butterfly Witch, mais pas que, avec toute la classe qui la caractérise. L’aperçu de son gameplay reste la fin d’une vidéo qui montre autre chose concernant la Saison 2.

En effet, les collaborations avec Godzilla et Evangelion, annoncées au mois de juin, se dévoilent davantage. Pour la première, une nouvelle course Godzilla Escape et les véhicules Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupe et Mothra Surf sont prévus. Et en ce qui concerne la deuxième, la course Tokyo-III ainsi que les bolides EVA-01 (Test Type), EVA-00 (Proto Type) et EVA-02 (Production Model) iront gonfler le contenu. Ce n’est pas tout, l’arrivée des pilotes Rei Ayanami et Asuka Shikinami Langley parachève ce partenariat.

De plus amples informations sont attendues le 9 octobre, à l’occasion d’un livestream consacré à cette Saison 2 et aux World Championship Finals.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.

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Jaquette de Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
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Date de sortie : 25/09/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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