Sonic Racing: CrossWorlds inaugurera sa Saison 2 avec l’arrivée de Bayonetta, les contenus Godzilla et Evangelion se montrent

Bayo Kart World

Mises à jour après mises à jour, packs après packs, Sonic Racing: CrossWorlds continue de justifier son nom avec toutes les collaborations entreprises ainsi que les personnages venus intégrer le roster, qu’ils soient issus directement de SEGA ou non. La prochaine figure à débarquer sur le circuit n’est autre que Bayonetta.

On voit l’héroïne de la saga du même nom à bord de son véhicule Butterfly Witch, mais pas que, avec toute la classe qui la caractérise. L’aperçu de son gameplay reste la fin d’une vidéo qui montre autre chose concernant la Saison 2.

En effet, les collaborations avec Godzilla et Evangelion, annoncées au mois de juin, se dévoilent davantage. Pour la première, une nouvelle course Godzilla Escape et les véhicules Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupe et Mothra Surf sont prévus. Et en ce qui concerne la deuxième, la course Tokyo-III ainsi que les bolides EVA-01 (Test Type), EVA-00 (Proto Type) et EVA-02 (Production Model) iront gonfler le contenu. Ce n’est pas tout, l’arrivée des pilotes Rei Ayanami et Asuka Shikinami Langley parachève ce partenariat.

De plus amples informations sont attendues le 9 octobre, à l’occasion d’un livestream consacré à cette Saison 2 et aux World Championship Finals.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.