Control Resonant : Durée de vie, modes d’affichage, modes de difficulté… Remedy fait le point avant la sortie du jeu

Dernier récap pour Dylan

Thomas Puha, directeur des communications chez Remedy, a eu carte blanche sur le PlayStation Blog pour faire le point sur Control Resonant, en rappelant déjà la durée de vie attendue du jeu. Une donnée qui avait été précisée par le passé, mais qu’il est toujours bon de rappeler avant la sortie. Pour voir le bout de l’aventure de Dylan, il faudra donc compter entre 25 et 35 heures de jeu. Cela concerne uniquement l’histoire principale, et pas le 100 %, qui demande quelques heures supplémentaires.

Pour ce qui est des modes d’affichage, ce sont ceux sur PS5 et PS5 Pro qui ont été partagés. Puha dit qu’il était essentiel d’avoir un mode permettant de viser les 60 images par seconde, étant donné que le jeu propose de l’action parfois très rapide. Voici donc les modes d’affichage de Control Resonant sur les consoles PlayStation :

PS5 : Performance : 1440p – 60 FPS Qualité : 2160p – 30 FPS

: PS5 Pro : Performance : 2160p – 60 FPS Qualité : 2160p – 30 FPS avec ray-tracing Équilibré : 2160p – 40 FPS avec ray-tracing

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De son côté, Sergey Mohov, qui est lead gameplay designer, a fait le point sur le « mode assisté » du jeu, qui est la manière dont vous pourrez régler la difficulté selon vos envies et besoins.

Vous aurez ainsi accès à plusieurs paramètres pour personnaliser l’expérience. Vous pourrez par exemple ajuster la fréquence des attaques ennemies, mais aussi la fenêtre de parade parfaite, ou encore vous rendre immortel et tuer tout le monde en un seul coup. Il sera possible d’activer cela n’importe quand, dans un sens comme dans l’autre, puisque rendre le jeu plus difficile sera aussi une option. Diverses options d’accessibilité seront également de la partie pour toucher le plus de monde possible.

Control Resonant sera disponible dès le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.