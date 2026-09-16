Control Resonant : Durée de vie, modes d’affichage, modes de difficulté… Remedy fait le point avant la sortie du jeu

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L’embargo autour des tests de Control Resonant tombera ce vendredi, c’est pourquoi Remedy veut désormais lâcher les dernières informations au sujet de cet épisode avant la sortie. Un billet du PlayStation Blog fait le point sur les modes d’affichage à attendre sur consoles, tandis que le studio publie sur son site officiel des détails concernant le mode assisté, qui règle la difficulté à la carte.

Control Resonant // Source : Remedy Entertainment

Dernier récap pour Dylan

Thomas Puha, directeur des communications chez Remedy, a eu carte blanche sur le PlayStation Blog pour faire le point sur Control Resonant, en rappelant déjà la durée de vie attendue du jeu. Une donnée qui avait été précisée par le passé, mais qu’il est toujours bon de rappeler avant la sortie. Pour voir le bout de l’aventure de Dylan, il faudra donc compter entre 25 et 35 heures de jeu. Cela concerne uniquement l’histoire principale, et pas le 100 %, qui demande quelques heures supplémentaires.

Pour ce qui est des modes d’affichage, ce sont ceux sur PS5 et PS5 Pro qui ont été partagés. Puha dit qu’il était essentiel d’avoir un mode permettant de viser les 60 images par seconde, étant donné que le jeu propose de l’action parfois très rapide. Voici donc les modes d’affichage de Control Resonant sur les consoles PlayStation :

  • PS5 :
    • Performance : 1440p – 60 FPS
    • Qualité : 2160p – 30 FPS
  • PS5 Pro :
    • Performance : 2160p – 60 FPS
    • Qualité : 2160p – 30 FPS avec ray-tracing
    • Équilibré : 2160p – 40 FPS avec ray-tracing

De son côté, Sergey Mohov, qui est lead gameplay designer, a fait le point sur le « mode assisté » du jeu, qui est la manière dont vous pourrez régler la difficulté selon vos envies et besoins.

Vous aurez ainsi accès à plusieurs paramètres pour personnaliser l’expérience. Vous pourrez par exemple ajuster la fréquence des attaques ennemies, mais aussi la fenêtre de parade parfaite, ou encore vous rendre immortel et tuer tout le monde en un seul coup. Il sera possible d’activer cela n’importe quand, dans un sens comme dans l’autre, puisque rendre le jeu plus difficile sera aussi une option. Diverses options d’accessibilité seront également de la partie pour toucher le plus de monde possible.

Control Resonant sera disponible dès le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Control: Resonant
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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