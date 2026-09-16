« Je pense vraiment que Fable est un jeu important » : Voici pourquoi Xbox a autorisé un très long développement pour le jeu

Xbox se devait d’avoir un nouveau Fable

Les jeux au temps de développement qui s’étalent sont devenus une cible de choix pour les éditeurs et constructeurs aujourd’hui, mais Fable a heureusement échappé à ce destin. Selon Fulton, cela tient au fait que beaucoup de personnes chez Xbox voient en Fable une part de l’ADN de la marque :

« Je pense vraiment que Fable est un jeu important. Ce qui nous a protégés tout au long d’un long cycle de développement, c’est que beaucoup de personnes chez Xbox considèrent Fable comme vital pour l’ADN de la plateforme. J’irais même plus loin en disant qu’il est important pour le jeu vidéo dans son ensemble. Il propose une combinaison d’éléments qui n’existe tout simplement nulle part ailleurs. »

Une licence importante qui avait pourtant disparu des radars depuis un moment, et qui est maintenant prête à s’exporter ailleurs chez PlayStation. On comprend malgré tout l’idée que la licence est indissociable de la marque, comme l’est un Gears of War ou un Halo, même si son potentiel commercial est bien moins important. Le fait que ce soit Playground Games à la manœuvre a sans doute joué aussi, puisqu’il s’agit là d’un studio qui a livré d’excellents Forza Horizon, ce qui a peut-être poussé Xbox à se montrer plus patient envers le RPG.

Fable sera disponible dès le 18 février sur PC, Xbox Series et PS5.