« Je pense vraiment que Fable est un jeu important » : Voici pourquoi Xbox a autorisé un très long développement pour le jeu

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Le dernier report en date de Fable était sans doute nécessaire tant la fin d’année est monopolisée par un amas de sorties en cette rentrée et GTA 6 en novembre (et Ocarina of Time), mais l’attente commence à être sacrément longue. Annoncé il y a un paquet d’années, cet épisode a eu droit à un développement qui s’étale sur presque une décennie. Ce qui a donc demandé beaucoup d’argent et de moyens humains à Xbox, qui n’est pourtant pas le dernier à annuler des projets de la sorte. Ralph Fulton, réalisateur du jeu, a expliqué chez The Guardian pourquoi le couperet n’était pas tombé sur cet épisode.

Fable // Source : Xbox

Xbox se devait d’avoir un nouveau Fable

Les jeux au temps de développement qui s’étalent sont devenus une cible de choix pour les éditeurs et constructeurs aujourd’hui, mais Fable a heureusement échappé à ce destin. Selon Fulton, cela tient au fait que beaucoup de personnes chez Xbox voient en Fable une part de l’ADN de la marque :

« Je pense vraiment que Fable est un jeu important. Ce qui nous a protégés tout au long d’un long cycle de développement, c’est que beaucoup de personnes chez Xbox considèrent Fable comme vital pour l’ADN de la plateforme. J’irais même plus loin en disant qu’il est important pour le jeu vidéo dans son ensemble. Il propose une combinaison d’éléments qui n’existe tout simplement nulle part ailleurs. »

Une licence importante qui avait pourtant disparu des radars depuis un moment, et qui est maintenant prête à s’exporter ailleurs chez PlayStation. On comprend malgré tout l’idée que la licence est indissociable de la marque, comme l’est un Gears of War ou un Halo, même si son potentiel commercial est bien moins important. Le fait que ce soit Playground Games à la manœuvre a sans doute joué aussi, puisqu’il s’agit là d’un studio qui a livré d’excellents Forza Horizon, ce qui a peut-être poussé Xbox à se montrer plus patient envers le RPG.

Fable sera disponible dès le 18 février sur PC, Xbox Series et PS5.

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Jaquette de Fable
Fable
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Date de sortie : 23/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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