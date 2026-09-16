Warlock: Dungeons & Dragons vous laissera explorer par vous-mêmes sans une abondance de marqueurs à l’écran

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L’un des temps forts de la dernière Gamescom aura été la présentation de Warlock: Dungeons & Dragons, qui met l’accent sur l’une des classes les plus populaires du jeu de rôle. Invoke Studios cherche ici à utiliser les pouvoirs de l’occultiste de manière originale en laissant libre cours à votre imagination, avec des systèmes bien pensés qui autorisent quelques folies. Et puisque le studio vous laisse carte blanche dans la manière d’approcher le gameplay, il fallait qu’il en soit de même pour l’exploration.

Warlock // Source : Wizards of the Coast

Menez l’enquête vous-mêmes

À l’heure où la peinture jaune et les traînées bleues font débat dans les jeux, c’est le bon moment pour Invoke de vanter les mérites de Warlock: Dungeons & Dragons en indiquant que le jeu ne proposera pas un monde ouvert « à la Ubisoft », avec des tonnes de marqueurs à l’écran. Ce qui est drôle quand on sait qu’une partie du studio a justement travaillé chez l’éditeur français.

Chez IGN, Dominic Guay, general manager chez Invoke, précise cela en indiquant que même si une boussole sera disponible, elle pourra être désactivée, et c’est à vous de trouver où aller dans ce monde :

« L’équipe principale de ce jeu a déjà travaillé sur d’autres titres en monde ouvert, et nous avons déjà eu recours à cette approche très directive. Et à un moment, beaucoup de joueurs se contentent de suivre aveuglément le point de repère et on perd cette liberté d’action et ce sentiment de curiosité, parce qu’on se dit qu’on a pas besoin de se compliquer la tâche. Nous ne voulions pas en arriver là. Nous voulions que le joueur explore. »

On y retrouve une sorte de système d’enquête où il faudra recueillir des informations afin de savoir vers où se diriger, et si l’on tombe sur des choses dont on ne sait rien, le jeu prendra cela en considération en réagissant autrement :

« Il existe plusieurs manières de faire. C’est un peu plus complexe à concevoir pour nous, mais nous adorons ce défi. Non seulement il y a plusieurs points d’entrée, mais la manière dont vous tombez sur ces éléments peut modifier votre façon d’interagir avec eux. Vous pourriez, par exemple, découvrir un « Mystère » depuis un endroit et vous diriger vers la source de celui-ci, en sachant déjà que quelque chose de louche s’y trame. Vous aborderez alors ce lieu différemment que si vous en appreniez l’existence une fois sur place. Certains « Mystères » sont plus directs, tandis que d’autres sont plus profonds et exigent davantage d’implication et d’exploration. »

Warlock: Dungeons & Dragons sera disponible sur PC, PS5, et Xbox Series en 2027.

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