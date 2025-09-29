Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux

Une pratique qui prend de l’ampleur

Le site Automaton a mis en évidence les résultats de ce sondage en indiquant que sur les 54 entreprises japonaises interrogées, 51% d’entre elles utilisent l’IA et l’IA générative durant le développement de leurs jeux. Précisions tout de même que cette utilisation est parfois à usage temporaire dans le développement, pour générer rapidement du contenu sur lequel s’appuyer en attendant des assets plus définitifs. On parlerait ici de textes, d’images de personnages, et d’outils pour accélérer le développement. 32% s’en serviraient pour développer des moteurs maison.

Mais des bouts d’IA générative se persistent dans la version finale de certains jeux, et cela commence à se remarquer de plus en plus. Le site met en avant le cas de Level-5, qui n’a pas vraiment caché son envie d’utiliser cet outil pour générer des images en arrière-plan, en donnant l’exemple de ce que cela pourrait générer pour les tribunes dans le prochain jeu Inazuma Eleven (à voir si le résultat sera conservé lors de la sortie du jeu). Et les grandes sociétés japonaises de l’industrie ont – à l’instar des entreprises occidentales – déjà évoqué le souhait d’investir davantage dans ce domaine, avec plus ou moins de prudence. Nul doute que ce pourcentage devrait donc augmenter dans les mois et années à venir.