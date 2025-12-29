7 bandes-son de jeux vidéo passées inaperçues en 2025

Absolum

On commence par l’une des bandes-son les plus connues de la liste. Absolum a eu le droit à son petit succès cette année. Mais on n’a vraiment pas suffisamment parlé de sa musique au vu des grands noms qui s’en sont occupés.

Gareth Coker signe ici un de ses meilleurs travaux. Et ce n’est pas peu dire à la vue de sa discographie passée. Les deux Ori, Prince of Persia the Lost Crown ou encore les jeux du regretté label Riot Forge. On a là un des compositeurs récents les plus actifs, qui compose une bande-son impressionnante par son respect de la variété des environnements. Le plus beau, c’est qu’il n’est pas seul, certains boss sont habillés d’un thème d’invités prestigieux comme Mike Gordon (Doom Eternal), Yaka Kitamura (Elden Ring) et Motoi Sakuraba, l’incontournable du JRPG.

Sonokuni

Le jeu vidéo est un art composé de plusieurs autres formes d’art et ça n’a jamais été aussi vrai que pour Sonokuni. Le jeu est développé par le DON YASA CREW, un groupe de hip-hop japonais.

Le gameplay, les graphismes, le son… tout a été fait par un groupe de musique. Rien de tel pour lier harmonieusement l’ambiance sonore à tout le reste. Sonokuni est un genre de Hotline Miami, et on sait à quel point il est important que ces massacres soient accompagnés d’une musique adaptée dans ce style de jeu. Le travail du DON YASA CREW est particulier et il ne plaira pas à tout le monde, cependant, force est de constater qu’il est remarquable.

Once Upon A Katamari

Katamari Damacy est réputé pour ses moyens donnés à la musique et Once Upon A Katamari ne déroge pas à cette règle. C’est encore une fois un réel plaisir de rouler sa bosse et de lâcher prise au son de cette dizaine d’artistes différents.

La utaite KAF, le duo Chelmico… il serait trop long de vous faire la liste de toutes les personnes ayant participé à cette OST. On note tout de même la présence de Clémentine, la chanteuse française connue uniquement au Japon, et de Saki Hanami, idol fictive de Gakuen iDOLM@STER. Bien sûr, le jeu possède seulement des musiques exclusives, on n’écoute pas la playlist des développeurs, c’est facile de s’en rendre compte au nombre de fois où Katamari est prononcé dans les différentes paroles.

Morsels

Sam Webster n’a pas chômé en 2025 : après une participation au jeu de rythme Rift of the Necrodancer (qui aurait également pu figurer ici), le voici sur la bande originale de Morsels. Très calme, elle transmet bien l’aspect psychédélique et étrange du jeu avec parfois des sonorités proches de l’ASMR.

Herdling

Un énorme coup de cœur. La musique de Herdling est parfaite pour représenter le sentiment de grandeur de la montagne et se perdre dans cette nature. Cet effet est possible grâce à l’utilisation d’instruments originaux, qu’on n’a franchement pas l’habitude d’entendre.

Skate Story

Petite exception, Skate Story, ce jeu de skate surréaliste a certes fait parler de lui et de ses musiques, mais avec sa sortie un peu tardive, il n’a pas du tout fait partie de toutes les discussions de fin d’année. Il est temps de réparer cette injustice. Issue de la collaboration entre divers artistes plus ou moins expérimentaux, l’OST vous met dans un état de flow pendant le parcours de ces environnements agrémentés de ollies ou encore de kickflips.

The Royal Writ

On a vu passer des bandes-son étranges dans cet article mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises. The Royal Writ est un rogue-like deckbuilder très amusant qui est resté assez discret. Sa musique suit cette philosophie en étant complètement décalée et malgré tout très vivante avec des aboiements ou des bruits d’animaux qui surplombent le tout (on vous assure, ça rend bien).

On aurait pu écrire un roman sur les bandes-son de jeu vidéo cette année tellement on a été gâtés (comme tous les ans finalement) mais il a fallu faire des choix. Bien sûr, la notion d’inaperçu est un peu subjective, on a surtout essayé de mettre en avant certains jeux qui le méritent en espérant avoir accompli cette mission.