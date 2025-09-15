Test Hollow Knight: Silksong – Le chef-d’œuvre tant attendu ?

Hollow Knight : Silksong
Hollow Knight : Silksong
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 04/09/2025

  • Hornet
  • Un contenu impressionant pour 20€
  • Un bonbon pour les yeux
  • Des détails à foison
  • Pas une minute sans un secret
  • Des boss qu'on oubliera pas de sitôt
  • Pharloom si triste mais si marquant
  • Pas destiné a tout le monde
  • Parfois trop frustrant
  • Manque de polish dans la traduction française
  • Peu de montée en puissance en early game
  • Les quêtes "MMO"
Hollow Knight: Silksong remplit sa part du marché. Il répond aux attentes pour peu que les 7 ans de patience n’aient pas transformé vos envies en quelque chose d’irréalisable. Cela n’immunise pas Silksong à la critique. Il n’est pas parfait, certains choix de Team Cherry sont questionnables et certains passages du jeu comportent peut-être trop de frustration pour pas grand-chose, mais comme indiqué, on ressent bien que ce sont des choix et non pas des erreurs. Ces choix ne pourront juste pas plaire à tout le monde. Après réflexion, très peu de (voire aucun) Metroidvania peuvent se vanter d’avoir un tel niveau de maîtrise en dehors des deux licences ayant donné leur nom au genre. Et ce sur tous les sujets, que ce soit gameplay, univers, progression… rien n’est laissé au hasard. Pour peu qu’on soit un minimum sensible au genre, on ne peut que saluer la performance apportée par Team Cherry.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

