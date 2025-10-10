Test Absolum – L’avenir du Beat’em Up 2D s’écrit peut-être ici

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

7 heures

Histoire et quêtes annexes

20 heures

Collectionneur

30 heures

Jaquette d'Absolum
Absolum
pc
ps5
switch
ps4

Date de sortie : 09/10/2025

  • Direction artistique qui fait mouche
  • Une recette rogue'em up qui fonctionne à merveille
  • Gameplay excellent : facile à prendre main, percutant, addictif
  • Le sentiment d'aventure et de découverte qui se dégage de l'expérience
  • Le sait sait nous récompenser et renouveler les parties sans lasser
  • OST de grande qualité
  • La coopération canapé ou en ligne, avec ses spécificités
  • Les efforts narratifs louables
  • Des boss peu mémorables
  • Ca manque quand même de coups par personnage
  • Le level design ne se renouvelle pas suffisamment
  • Un challenge trop vite apprivoisé, surtout en coopération
8.5

Chaque défaite est un apprentissage. Chaque défaite est un gain d’expérience, une augmentation de puissance. Chaque défaite enrichit le lore, débloque des conversations et des quêtes. L’expédition s’étoffe et les contrées de Talamh nous invitent à l’aventure. Parfois, on est presque pressé d’échouer, simplement pour retenter sa chance, partir en quête d’un secret, d’un événement caché, ou tester une capacité fraîchement acquise. Absolum sait titiller la curiosité. Il sait aussi adoucir ce sentiment désagréable de répétitivité. Il y a toujours une récompense, quelle qu’elle soit, à la fin d’une run, et l’excellence du gameplay séduit. Des décisions narratives, ou certaines actions sur l’environnement, peuvent également provoquer des réactions dans le jeu. Sans que cela ne soit renversant, ce sont des détails qui cimentent un game design maîtrisé, pensé pour rendre l’expérience aussi fluide et gratifiante que possible. Pari réussi pour les studios, Absolum envoi du lourd.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Absolum : Le prochain beat’em up de Dotemu est décortiqué dans une grosse vidéo de gameplay

pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Le prochain beat’em up de Dotemu est décortiqué dans une grosse vidéo de gameplay

Absolum : Le beat’em up de Dotemu trouve une date de sortie

pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Le beat’em up de Dotemu trouve une date de sortie

Dotemu dévoile son nouveau beat’em up Absolum, qui en met plein la vue dans une première vidéo

pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Dotemu dévoile son nouveau beat’em up Absolum, qui en met plein la vue dans une première vidéo

Skate Story roulera sa bosse dès le 8 décembre sur PC, PS5 et Switch 2

pc
ps5
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Skate Story roulera sa bosse dès le 8 décembre sur PC, PS5 et Switch 2
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires