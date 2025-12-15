Test Skate Story – Les démons du ollie

Date de sortie : 08/12/2025

  • Une bande-son géniale, parfaitement adaptée
  • On se laisse porter par le simple plaisir de zoner
  • Un univers surréaliste au ton complètement barré
  • Bien skater s'apprend mais s'avère grisant
  • Absolument captivant visuellement...
  • ... mais attention aux yeux fragiles
  • Des bugs de script et de collision
  • Le sous-titrage français souvent oublié
8

Dans le cas où l’on souhaite vivre une aventure originale, Skate Story remplit parfaitement le contrat. Livrant une expérience de skate organique qui tient la route, le jeu met à fond l’emphase sur un voyage sensoriel absolument saisissant. Grâce à un univers atypique et déroutant où s’expriment une direction artistique et une bande-son enivrantes, les sensations en plein ride deviennent particulièrement grisantes. Il faut tout de même se faire à son gameplay certes accessible, mais pas évident à manier comme on le souhaite en toutes circonstances, ce qui nécessite un apprentissage tout au long de cette histoire d’une huitaine d’heures. Reste que cette superbe visite dans les Enfers proposée par Sam Eng rejoint les rangs des propositions indés de l’année qu’il faut vivre, à condition qu’il n’y ait aucune allergie à la planche à roulettes.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

