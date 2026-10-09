Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)

Montez à bord de votre mécha

Les ennemis d’hier deviennent les alliés d’aujourd’hui dans la version 3.3 de Zenless Zone Zero, qui nous fera visiter l’île de la Quiétude, seule zone qui permettra d’accéder à nouveau au Bouastrum.

La particularité de cette nouvelle mission, c’est surtout qu’elle vous permettra de piloter un mecha utilisable lors de certains combats. Un vrai Gundam personnel qui est amené à revenir dans d’autres mises à jour.

Les bannières de la version 3.3

Le premier personnage de rang S de cette mise à jour sera Phénix, qui sera de type Feu et Anomalie. Elle fonctionnera logiquement bien avec d’autres personnages Anomalie et aura la particularité de ne pas mourir si ses PV tombent à zéro (avec un cooldown). Son attaque finale va d’ailleurs consommer tous ses PV pour effectuer de gros dégâts et la faire entrer dans un état spécial où elle fera davantage de dégâts.

Severian sera quant à lui un agent de rang S de type Vent et Attaque. Tant qu’il possédera des cumuls de sa capacité passive, il pourra esquiver automatiquement une attaque. Plus il esquivera, plus il gagnera du « Flow » (aussi bien métaphoriquement que littéralement) qui pourra ensuite être libéré pour effectuer une attaque plus puissante et récupérer un cumul d’esquive.

La première bannière mettra donc en avant Phénix, ainsi que Velina qui fera son retour. Severian sera présent sur la seconde bannière, en compagnie de Norma.

Les événements de la version 3.3

Puisque cette mise à jour sort avant Halloween, l’événement principal de la version 3.3 de Zenless Zone Zero sera placé sous le signe de l’épouvante, avec tout d’abord un premier événement qui prend la forme d’un jeu de deckbuilding, où vous devrez former un deck puis participer à des combats en déclenchant les actions des cartes. Vous jouerez ici à bord d’une voiture, mais des personnages pourront intervenir sur le terrain avec les bonnes cartes. Compléter cet événement donnera aussi accès à un nouveau moteur-ampli de rang A, tout en pouvant vous permettre de débloquer un costume des Anges de l’lillusion.

Un autre événement vous demandera de réparer des Bangbous via des petits puzzles qui demandent d’aller d’un point A à un point B, avec quelques obstacles sur le chemin. Un autre Bangbou aura besoin de votre aide, là encore pour des puzzles, mais au sens propre du terme avec des images à reconstituer dans le bon sens. Sinon, vous pourrez jouer les détectives via un événement qui demande de mener une quête en récoltant des indices.

De plus, le mode Enigme du labyrinthe se mettra lui aussi aux couleurs d’Halloween avec des objets et des défis spéciaux, et vous pourrez obtenir des accessoires supplémentaires pour Phaeton.

Enfin, notez que Phénix aura droit à deux costumes inédits avec cette mise à jour, tandis que Sezvrian enfilera lui aussi son plus beau costard. Il faudra évidemment passer à la caisse pour obtenir tout cela.

La collaboration entre Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail

Annoncé il y a de cela quelques mois, ce crossover prend enfin forme. On savait que Honkai Star Rail recevrait prochainement Astra Yao et Ellen en tant que personnages jouables, restait à confirmer l’identité des deux nouveaux agents pour Zenless Zone Zero.

Ce sont donc Robin et Kafka qui feront le voyage jusque dans les ruelles de la Nouvelle Eridu. Il ne faut pas les attendre pour la 3.3, mais sans doute pour la mise à jour 3.4 du jeu, qui sortira plus tard dans l’année.

Le code polychrome bonus

Durant le live de présentation de la mise à jour, un code polychrome bonus (valable jusqu’au 11 octobre) a été partagé et vous permet de récupérer des récompenses in-game.

JRNY2SKY

Quand sortira la version 3.3 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 3.3 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 21 octobre. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android.