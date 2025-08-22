Zenless Zone Zero : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.2 (Seed, Orphie, nouveaux événements…)

L’escouade Obole prend les devants

Dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Zenless Zone Zero, c’est la faction de l’escouade Obole qui sera largement mise en avant avec ses nouveaux agents, surtout Seed, dont le passé est encore mystérieux. Une nouvelle quête principale sera donc au programme, tandis que l’histoire d’Agent pour Seed pourra être explorée pour en apprendre plus sur le personnage.

Les personnages de la version 2.2

Seed sera donc le premier personnage de rang S que l’on pourra découvrir via cette nouvelle mise à jour. Elle sera de type Attaque et Électrique, et pourra contrôler son propre mecha pour effectuer de gros dégâts ou pour apporter un soutien à d’autres agents d’Attaque.

Deuxième personnage de rang S de la mise à jour, Orphie. Enfin, Orphie & Magus, qui comptent comme un. De type Feu et d’Attaque, elle pourra brûler ses ennemis tout en permettant à ses alliés d’entrer dans un état spécial qui va augmenter l’attaque et les contres de ces agents.

Côté Bangbou, on pourra invoquer Mercure, un Bangbou de rang S, qui sera équipé d’un char. Et enfin, pour ce qui est des bannières, Gâchette rejoindra Seed dans la première partie de la mise à jour, tandis qu’Evelyne fera son retour dans la deuxième partie, en même temps qu’Orphie & Magus.

Les événements de la version 2.2

Comme d’habitude, beaucoup d’événements nous attendent dans cette nouvelle mise à jour. Dans « Brigade de brave Bangbous », vous jouerez à un mini-jeu où vous placerez les Bangbous sur un champ de bataille en vue de dessus. On y retrouvera des cartes plus difficiles que par le passé, avec davantage de Bangbou à déployer. Le Bangbou Sirebou de rang A pourra être débloqué en tant que récompense pour ces défis.

Avec « Camp d’entraînement pour un soldat à problèmes », on se rapprochera une nouvelle fois de l’escouade Obole avec une simulation d’entraînement sur un terrain spécial avec une clôture électrique. L’événement « Lutte sous les projecteurs » vous donnera accès à des combats assez relevés avec divers niveaux de difficultés.

Du côté des événements plus tranquilles, « Remous rythmiques » vous demandera de participer à un jeu de rythme sur certaines chansons. « Chasse aux trésors En-nah » sera quant à lui un événement dans lequel vous devrez trouver des objets en vous fiant à des photos. En dépensant de l’énergie chaque jour durant l’événement « Souhait en bouteille à la dérive », vous obtiendrez des objets à échanger contre des polychromes.

Le code polychrome bonus

Comme lors de chaque live pour la prochaine mise à jour, un code bonus a été distribué pour obtenir des polychromes, mais n’est valable que durant quelques heures :

OBOLSQUAD

Une collaboration avec Razer

Si vous aimez beaucoup le jeu, et surtout le personnage de Miyabi (qui est de toute façon l’un des plus populaires), vous pourrez vous équiper en conséquence. HoYoverse a dévoilé un partenariat avec Razer pour sortir des équipements gaming à l’effigie de Zenless Zone Zero, comme une chaise Iskur V2 X, un clavier Blackwidow v4 X, une souris Cobra et un tapis de souris Gigantus. Les précommandes démarrent aujourd’hui sur le site de Razer.

Quand sortira la version 2.2 de Zenless Zone Zero ?

La version 2.2 de Zenless Zone Zero sera disponible à partir du 4 septembre prochain. Une maintenant aura lieu dans la matinée de cette même journée, et vous recevrez 600 polychromes en guise de compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.