Zenless Zone Zero passe en version 1.7 et accueille Viviane dans ses rangs

Place aux Oiseaux moqueurs

Zenless Zone Zero peut aujourd’hui être mis à jour avec l’update 1.7, qui apporte avec elle quelques événements inédits et qui prépare doucement le terrain pour la version 2.0, nettement plus attendue, notamment parce qu’elle marquera aussi l’arrivée du jeu sur Xbox Series.

Avant de passer à un autre chapitre de l’histoire, cette version 1.7 se concentre sur le groupe des Oiseaux moqueurs au sein de la Nouvelle-Eridu, en accueillant notamment le personnage de Viviane, qui peut être obtenue dès maintenant (avec Jane Doe qui est de retour) et qui nous est présentée dans une nouvelle vidéo. D’ici environ trois semaines, son collègue Hugo viendra la remplacer avec de nouvelles bannières d’invocations.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. La version Xbox Series sera quant à elle bientôt disponible. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.