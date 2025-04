Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.7 (Viviane, Hugo, nouveaux événements…)

Les Oiseaux Moqueurs entrent en scène

Dans cette version 1.7 de Zenless Zone Zero, Phaethon s’intéressera à l’histoire des Oiseaux Moqueurs, un groupe de voleurs fantômes (pas ceux de Joker) qui rôde dans la Nouvelle-Eridu et qui vient de perdre un membre estimé.

On rencontrera ainsi Viviane pour en apprendre plus sur son propre passé dans une nouvelle quête, qui sera l’épilogue de la « saison 1 » du jeu.

Les bannières de la version 1.7

En parlant de Viviane, il s’agit du premier agent de rang S inédit de cette version 1.7, de type éthérique et anomalie. Avec l’aide de son ombrelle, elle pourra entrer dans un état Aristocrate qui la fera flotter dans les airs et qui changera son moveset.

Une fois en réserve, elle pourra attaquer l’ennemi si vous utilisez une attaque EX avec un autre personnage. Son ultime lui permettra de faire une large attaque de zone tout en récupérant des Plumes virevoltantes qui l’aident à voler. Viviane sera disponible dans la première phase de la version 1.7, aux côtés de Jane Doe.

Hugo, deuxième personnage de rang S, sera de type glace et attaque. Sa mallette peut se transformer en faux et attaquer à distance. Il sera plus puissant envers les ennemis étourdis, notamment avec son attaque EX qui inflige de lourds dégâts. Un DPS plutôt simple et basique qui va à l’essentiel avec de gros dégâts à la clé. Hugo sera présent à partir de la deuxième phase de la mise à jour, au même titre que Lighter.

Côté Bangbous, on accueillera Robin qui attaquera les ennemis ou apportera un soutien, de manière plus efficace si au moins un membre des Oiseaux Moqueurs est sur le terrain. Après ce Bangbou de rang S, place à Trimabou, de rang A, qui va littéralement jeter son ordinateur sur les ennemis pour les déstabiliser. Il pourra être gagné gratuitement via un événement.

Les événements de la version 1.7

Les événements, parlons-on en, avec d’abord « Pensées florales », qui vous demandera de gérer une boutique de fleurs en composant de beaux bouquets selon les demandes des clients.

Dans « Bangbou-sculade », vous aurez à nouveau l’occasion de participer à des mini-jeux façon Fall Guys, cette fois-ci avec un mode classé pour donner un peu plus envie de terminer premier. Toujours chez les événements concernant les Bangbous, « Dégustation de saveurs : Livraison dans toute la ville » vous fera jouer les livreurs de repas.

« De l’autre côté du miroir » sera quant à lui un mini-jeu dans lequel vous devrez construire une histoire en faisant plusieurs choix, avec des combats en cours de chemin. « Prise de vue printanière » sera quant à lui plus orienté vers le cinéma que la littérature, et vous devrez trouver des lieux de tournages pour y prendre les plus beaux clichés.

Le code polychrome bonus

Comme lors de chaque live de présentation, un code pour obtenir des polychromes a été distribué et n’est valable que quelques heures :

MOCKINGBIRD

Quand sortira la version 1.7 de Zenless Zone Zero ?

Cette version 1.7 de Zenless Zone Zero sera disponible à partir du 23 avril. Une maintenant aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez 600 polychromes en guise de dédommagement.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.