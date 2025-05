YTASH – A Nocturnal Poem dévoilera son premier trailer de gameplay lors de l’AG French Direct

De quoi admirer l’évolution visuelle

Dans quelques jours se tiendra l’AG French Direct, une conférence que nous produisons et qui présentera plus d’une quarantaine de jeux francophones. C’est à cette occasion que le studio suisse Sunnyside Games dévoilera le gameplay de son prochain jeu, YTASH – A Nocturnal Poem. Si jusqu’à présent le titre avait dévoilé quelques visuels depuis son annonce l’année passée, c’est bien la toute première bande-annonce qui sera révélée et qui nous permettra de découvrir des séquences de jeu inédites.

We’re happy to share that Ytash will be part of the @AGFrenchDirect on May 28th — featuring our first gameplay trailer!#gamedev #indiegames #gamedev pic.twitter.com/dnxa2EevJw — Sunnyside Games (@SunnysideGames) May 16, 2025

Bien que considéré comme dans la continuité du premier volet, YTASH – A Nocturnal Poem avait délaissé le chiffre « II » dans son nom pour bien faire comprendre qu’il s’agissait d’une nouvelle aventure à part entière. En atteste sa direction metroidvania avec son monde non linéaire. Le titre vous demandera d’incarner Ardeshir, un maître de la Flamme Endurante, qui est bien déterminé à explorer et réveiller la ville d’Ytash, le tout, à l’aide de sa lame enflammée qui met en exergue la mécanique du feu.

Le premier volet nous avait tapé dans l’œil avec sa direction artistique et on imagine que cette suite en fera tout autant, avec son animation 2D dessinée à la main. Pour le savoir, rendez-vous le 28 mai à 18h pour l’AG French Direct. Quant à la sortie du jeu, elle est pour l’instant programmée pour cette année sur PC et Nintendo Switch.