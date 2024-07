Nocturnal évolue

Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur le contexte narratif de cette suite, Nocturnal 2 semble reprendre les éléments du précédent opus. On y incarnera un porteur de la Flamme éternelle et peut ici utiliser ses pouvoirs se frayer un chemin dans l’obscurité. Votre but sera de vous frayer un chemin à travers une île pour atteindre le sommet de la cité d’Ytash.

Comme dans le précédent titre, il vous faudra garder votre flamme en vie en frappant diverses sources de feu afin de garder votre puissance intacte et votre visibilité dans les environnements. Malgré sa transformation en Metroidvania, permettant une progression moins linéaire, Nocturnal 2 gardera ainsi son essence de plateformer dynamique qui a fait son succès. On imagine aussi que cette mue permettra de parler à public plus large.

Gabriel Sonderegger, co-fondateur de Sunnyside Games évoque d’ailleurs cette évolution :

« Nous étions satisfaits de l’accueil réservé à Nocturnal, mais nous voulions faire plus avec la série. Cette fois, nous élargissons l’envergure en en faisant un véritable Metroidvania, rempli de gameplay non linéaire, de secrets, de nouveaux ennemis et d’un arsenal élargi de capacités basées sur le feu. »

Au vu des premières images, on constate que la licence a conservé sa superbe direction artistique et ses décors faits main. On nous précise également que le jeu est conçu pour être terminé en peu de temps, mais est bourré de surprises pour ceux qui cherchent des chemins différents. Comme évoqué en instruction, Sunnyside Games autoéditera cette suite.

Nocturnal 2 sortira sur PC et Switch en 2025 sans plus de précisions.