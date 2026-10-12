Yoko Taro (NieR) dit avoir déjà accompli ses rêves dans sa carrière et continue de développer des jeux pour sa santé mentale

Une carrière déjà bien remplie

Contrairement à son collègue Keisuke Okabe qui a encore des envies particulières à assouvir, comme celle de créer un JRPG, que ce soit en 2D ou en 3D, Yoko Taro, lui, a déjà la sensation d’avoir fait tout ce dont il avait envie.

Il déclare que Drakengard représentait son plus grand défi, la chose qu’il voulait absolument développer. Maintenant, tout ce qui arrive n’est qu’un plus, ce qui ne veut pas dire qu’il souhaite prendre sa retraite. Et ce même s’il dit que sur le plan financier, il est tout proche d’être à l’aise avec ses économies pour ne plus avoir à travailler pour le reste de sa vie.

Si Yoko Taro ne raccroche pas son masque tout de suite, c’est avant tout parce qu’il en a besoin, sur un plan plus psychologique. Il déclare que continuer à développer des jeux l’aide à se prémunir contre « la démence », même s’il ne faut sans doute pas le prendre au pied de la lettre. Non pas qu’il soit sujet à cela, mais il dit avoir entendu des histoires sur des personnes qui travaillaient beaucoup et qui se retrouvent avec ce genre de pathologie une fois à la retraite. Il faut surtout comprendre que sans ça, Yoko Taro s’ennuierait sûrement. Alors il continue, même s’il est déjà satisfait de ce qu’il a accompli. À voir maintenant s’il a toujours les bonnes idées pour nous divertir, avec un prochain NieR ou un autre projet.