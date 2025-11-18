Yoko Taro (NieR) a travaillé sur de nombreux projets ces dernières années, mais beaucoup ont été annulés

Il n’a juste pas de chance

C’est Yoko Taro qui le dit sans gêne lors d’une interview chez 4Gamer (relayée et traduite par Automaton), aux côtés de Hideki Kamiya du studio Clovers. Il répondait ici à une petite blague connue au sein de ses fans, qui disait que « Yoko Taro ne travaille jamais », en raison de l’absence de nouveau jeu NieR principal sur consoles (ou d’un autre grand projet d’envergure). Chose évidemment fausse qu’il tient à rectifier, en indiquant qu’il travaille bel et bien sur plein de projets, mais beaucoup d’entre eux se font annuler :

« On me dit souvent : “Pourquoi tu ne fais pas une nouvelle suite à NieR ?” ou “Yoko Taro ne fait rien”, mais c’est parce que récemment, beaucoup de projets auxquels j’ai participé ont été abandonnés en cours de développement. J’ai pourtant continué à travailler sur certains projets, mais ils n’ont jamais vu le jour. J’ai été payé pour ça, donc personnellement, ça ne me pose aucun problème, mais les gens semblent croire que je ne fais rien simplement parce qu’aucun de mes travaux n’est publié. »

Pas de chance pour Yoko Taro, même s’il semble être assez à l’aise avec ça. On le retrouvera sans doute prochainement à la tête d’un nouveau NieR, qui a quant à lui peu de chance d’être annulé. Du moins, on l’espère.